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Emine Erdoğan'dan BM mesajı: Bugünden yarına...

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Emine Erdoğan'dan BM mesajı: Bugünden yarına...
Başlık ResmiEmine Erdoğandan BM mesajı: Bugünden yarına...

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşımında, insanlığın bugününden dünyanın geleceğini şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktıklarını belirtti.

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BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ikinci gün katıldığı etkinliklere ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'taki ikinci günümüzde, insanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğandan BM mesajı: Bugünden yarına...
Başlık ResmiEmine Erdoğandan BM mesajı: Bugünden yarına...
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Paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabından ve Emine Erdoğan'ın BM Genel Merkezi'nde katıldığı "Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"ndan görüntüler yer aldı.

Emine Erdoğandan BM mesajı: Bugünden yarına...
Başlık ResmiEmine Erdoğandan BM mesajı: Bugünden yarına...
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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