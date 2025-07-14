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Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milletler Ligi'nde normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Japonya oldu.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, aldığı 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle sezonu 6'ncı sırada yer aldı.

RAKİBİMİZ JAPONYA OLDU

Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3'üncü bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.

Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.

İŞTE DİĞER EŞLEŞMELER

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.

Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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