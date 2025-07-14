Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı

Eski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı
Borja Sainz, Porto, Norwich City, Giresunspor, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen Borja Sainz, Norwich City'den Porto'ya transfer oldu. İspanyol futbolcu için Porto, 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Borja Sainz, flaş bir transfere imza attı. Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, Norwich City forması giyen Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

24 yaşındaki kanatla 5 yıllık sözleşme imzalayan Portekiz ekibi, transfer için Norwich'e 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Eski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı - 1. Resim

43 MAÇTA 19 GOL, 4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 43 maça çıkan Sainz, 19 gol ve 4 asist üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Polis, devriye gezerken buldu! İki kızıyla yıllardır mağarada yaşıyor: Sebebi ise ilginç'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! İlk soruda joker kullandı: Bakın ne kadar kazandı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lamine Yamal'ın doğum günü skandala dönüştü! 'Cüce' iddiası gündemde - SporLamine Yamal'ın doğum günü skandala dönüştüDusan Tadic'e rüya gibi teklif! Sırp futbolcu 'evet' derse tarihe geçecek - SporDusan Tadic'e rüya gibi teklifFenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok - Sporİşte Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu! 4 isim yok...Yedek kulübesinden oyun merkezine! Arda Güler, Real Madrid'in yeni beyni oluyor - SporYedek kulübesinden oyun merkezineTam 'bitti' dediler, Fenerbahçe devreye girdi! Transfer savaşında yeni perde - SporFenerbahçe, Granit Xhaka için devreye girdiChelsea-PSG maçı sonrası ortalık karıştı! Luis Enrique'den skandal hareket - SporDev final sonrası ortalık bir anda karıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...