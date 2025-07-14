Eski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen Borja Sainz, Norwich City'den Porto'ya transfer oldu. İspanyol futbolcu için Porto, 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Borja Sainz, flaş bir transfere imza attı. Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, Norwich City forması giyen Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
24 yaşındaki kanatla 5 yıllık sözleşme imzalayan Portekiz ekibi, transfer için Norwich'e 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
43 MAÇTA 19 GOL, 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 43 maça çıkan Sainz, 19 gol ve 4 asist üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz