Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Napoli'nin bugünkü sağlık kontrollerinde yer almayacak.
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan en önemli isimlerden olan golcü isim için Napoli'nin kararı bekleniyor. Bu süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDE YER ALMAYACAK
CalcioNapoli24'ün haberine göre; Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi. Buna göre Osmihen, Napoli'nin bugün gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.
Haberin detayında, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmediği takdirde Napoli'de 'takımdan ayrı çalışacağı' belirtildi.