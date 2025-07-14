Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme

Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme
Galatasaray, Victor Osimhen, Napoli, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Napoli'nin bugünkü sağlık kontrollerinde yer almayacak. 

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan en önemli isimlerden olan golcü isim için Napoli'nin kararı bekleniyor. Bu süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.

Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme - 1. Resim

SAĞLIK KONTROLLERİNDE YER ALMAYACAK

CalcioNapoli24'ün haberine göre; Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi. Buna göre Osmihen, Napoli'nin bugün gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.

Haberin detayında, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmediği takdirde Napoli'de 'takımdan ayrı çalışacağı' belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolluk arttı, pazar düştü! Dönüm fiyatı 10 bin TL'leri gördü...Grand Kartal'da 'Zeki Bey'in gizli talimatı! "Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya - SporFilenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi JaponyaEski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attı - SporEski Giresunsporlu futbolcu Avrupa devine imza attıLamine Yamal'ın doğum günü skandala dönüştü! 'Cüce' iddiası gündemde - SporLamine Yamal'ın doğum günü skandala dönüştüDusan Tadic'e rüya gibi teklif! Sırp futbolcu 'evet' derse tarihe geçecek - SporDusan Tadic'e rüya gibi teklifFenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok - Sporİşte Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu! 4 isim yok...Yedek kulübesinden oyun merkezine! Arda Güler, Real Madrid'in yeni beyni oluyor - SporYedek kulübesinden oyun merkezine
Sonraki Haber Yükleniyor...