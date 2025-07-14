Osimhen sağlık kontrolüne gitmedi! Galatasaray transferinde sıcak gelişme

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Napoli'nin bugünkü sağlık kontrollerinde yer almayacak.

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan en önemli isimlerden olan golcü isim için Napoli'nin kararı bekleniyor. Bu süreçte sıcak bir gelişme yaşandı.

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SAĞLIK KONTROLLERİNDE YER ALMAYACAK

CalcioNapoli24'ün haberine göre; Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi. Buna göre Osmihen, Napoli'nin bugün gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.

Haberin detayında, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmediği takdirde Napoli'de 'takımdan ayrı çalışacağı' belirtildi.