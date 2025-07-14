Son teklif yapıldı! Osimhen’de top Napoli’de

Galatasaray’da Victor Osimhen için son teklifi yaptı. Artık top Napoli'de...

Galatasaray’da Victor Osimhen için final haftasına giriliyor. Sarı kırmızılılar, bu hafta içinde artık transferin resmileşmesini bekliyor..

Nijeryalı golcü için 40 milyon avrosu peşin toplam 75 milyon avro teklif eden Galatasaray, Napoli’nin vereceği cevabı bekliyor.

Osimhen de transferin bir an önce netleşmesini istiyor.