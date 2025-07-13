Ahmet Çakar'dan bomba Osimhen sözleri! "Napoli haklı, fakat..."

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen'e değindi, çok çarpıcı sözler söyledi. Çakar, "Hiçbir Türk kulübünün bir futbolcuya 75 milyon Euro bonservis verme hakkı ve gücü yoktur" dedi.

Süper Lig'de üst üste üç kere şampiyon olan ve yeni sezonda da bu başarısını sürdürerek rekor kırmak isteyen Galatasaray, transferde Victor Osimhen'e odaklandı. Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için 75 milyon euroluk bonservisi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Napoli'den olumlu cevap beklerken, Ahmet Çakar'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"KİMSENİN HAKKI VE GÜCÜ YOK"

"Hiçbir Türk kulübünün bir futbolcuya 75 milyon Euro bonservis verme hakkı ve gücü yoktur" diyen Çakar, "75 milyon Euro verdiniz ama buna rağmen almakta zorlanıyorsunuz. Napoli fark etti ki Galatasaray, Osimhen'i mutlak ama mutlak alacak. Bu durumda da kırk dereden su getirmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"NAPOLİ'Yİ HAKLI BULUYORUM"

"Banka teminatı istemelerinde Napoli'yi haklı buluyorum" diyen deneyimli isim, sözlerini şöyle sürdürdü: