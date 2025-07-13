Orta sahada Hakan alarmı! Inter yeni liderini arıyor

Inter’deki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Henüz somut bir adım atılmasa da, sarı-kırmızılılar milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Inter ise, Hakan’ın olası ayrılığına karşı alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda.

Süper Lig ekibi Galatasaray, bir yandan Victor Osimhen için Napoli ile temaslarını sürdürürken, diğer yandan da orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kulübün transfer listesinde, Inter’den Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan da yer alıyor.

BEKLENTİ 25-30 MİLYON EURO

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın Çalhanoğlu ilgisine dair son gelişmeleri paylaştı.

Haberde, sarı-kırmızılıların şu anda transfer bütçesini Osimhen’e yoğunlaştırdığı ve bu nedenle Hakan için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Inter’in ise 25-30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirleyerek süreci yakından izlediği belirtildi.

HAKAN'IN ALTERNATİFİ HAZIR

Öte yandan Inter, Hakan’ın ayrılığı durumunda boşluğu dolduracak isimleri de gündemine aldı. Listenin başında Bayer Leverkusen’in tecrübeli orta sahası Granit Xhaka yer alıyor. Milano temsilcisi, Atalanta oyuncusu Ederson’la da ilgileniyor ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşme olasılığı şimdilik düşük görünüyor.