Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Orta sahada Hakan alarmı! Inter yeni liderini arıyor

Orta sahada Hakan alarmı! Inter yeni liderini arıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orta sahada Hakan alarmı! Inter yeni liderini arıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter’deki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Henüz somut bir adım atılmasa da, sarı-kırmızılılar milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Inter ise, Hakan’ın olası ayrılığına karşı alternatiflerini şimdiden belirlemiş durumda.

Süper Lig ekibi Galatasaray, bir yandan Victor Osimhen için Napoli ile temaslarını sürdürürken, diğer yandan da orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kulübün transfer listesinde, Inter’den Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan da yer alıyor.

BEKLENTİ 25-30 MİLYON EURO

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın Çalhanoğlu ilgisine dair son gelişmeleri paylaştı.

Haberde, sarı-kırmızılıların şu anda transfer bütçesini Osimhen’e yoğunlaştırdığı ve bu nedenle Hakan için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Inter’in ise 25-30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirleyerek süreci yakından izlediği belirtildi.

HAKAN'IN ALTERNATİFİ HAZIR

Öte yandan Inter, Hakan’ın ayrılığı durumunda boşluğu dolduracak isimleri de gündemine aldı. Listenin başında Bayer Leverkusen’in tecrübeli orta sahası Granit Xhaka yer alıyor. Milano temsilcisi, Atalanta oyuncusu Ederson’la da ilgileniyor ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşme olasılığı şimdilik düşük görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6 sene sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'de bir anlaşma daha tamam - Spor6 sene sonra yeniden Fenerbahçe!Ahmet Çakar'dan bomba Osimhen sözleri! "Napoli haklı, fakat..." - SporAhmet Çakar'dan bomba Osimhen sözleri! "Napoli haklı..."Başakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi! İşte gerekçesi - SporBaşakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi! İşte gerekçesiİlkay Gündoğan'ın yeni rotası Süper Lig! Her an imzayı atabilir - Sporİlkay Gündoğan'ın yeni rotası Süper LigOsayi-Samuel yeni takımıyla ilk kez sahnede! O paylaşım olay oldu - SporOsayi-Samuel yeni takımıyla ilk kez sahnedeMuslera'nın yerini o dolduracak! İşte İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları - SporMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik...
Sonraki Haber Yükleniyor...