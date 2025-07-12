Galatasaray'da mutlu son: Transferin açıklanması an meselesi! Yönetimdeki 2 isme rağmen geliyor

Victor Osimhen için günlerdir Napoli ile pazarlık masasında olan Galatasaray'ın, bir diğer İtalyan kulübü Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için her konuda anlaşma sağladığı konuşuluyor. Milli yıldızın transferinin bu hafta içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Süper Lig'i şampiyon tamamladığı için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak Galatasaray, kadrosuna güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Serie A devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için artık son aşamaya geldi.

İKİ YÖNETİCİDEN İTİRAZ VAR

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaray, milli futbolcunun transferinde Inter ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Transferin resmi olarak açıklanmamasının sebebinin ise yönetim içinde yaşanan fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı.

ÖZBEK VE BURUK KARARLI

Galatasaray Yönetim Kurulu’ndaki iki isim, Çalhanoğlu transferine sıcak bakmıyor. Bu çekincelerin hem futbolcunun maliyeti hem de geçmiş açıklamalarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk’un, 2 yöneticinin karşı çıkmasına rağmen transferi tamamlamaya kararlı olduğu belirtildi.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Hakan Çalhanoğlu’nun, kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.