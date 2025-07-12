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Osimhen krizi: Galatasaray ne yapsa olmuyor! İşte Napoli'nin teklifleri reddetme sebebi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen, Galatasaray, Napoli, Transfer, Premier Lig, Bonservis, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, kiralık forma giydiği geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden Victor Osimhen'in bonservisini almak için şartları zorluyor. Napoli Başkanı De Laurentiis'in, dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulübün tüm tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı.

Kiralık kontratı biten Victor Osimhen'in bonservisiyle transferi için Nijeryalı golcünün kulübü ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Napoli'ye yaptığı tekliflerde henüz olumlu bir cevap alamadı. İtalyan ekibinin, söz konusu teklifleri reddetme nedenine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.  

DAHA YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli Başkanı De Laurentiis, 26 yaşındaki futbolcu için devreye girecek başka kulüplerin de olduğunu düşünüyor. Daha yüksek bir bonservis veya peşin ödemenin daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğine inanan Napoli, Osimhen transferini olabildiğince geciktirmeye çalışıyor.

Osimhen krizi: Galatasaray ne yapsa olmuyor! İşte Napoli'nin teklifleri reddetme sebebi... - 1. Resim

GALATASARA'IN SON TEKLİFİ

Galatasaray'ın, Victor Osimhen için yaptığı son teklif 40 milyon euro peşin ve 2 taksitte 35 milyon euro oldu. Napoli'den, bu öneriye henüz bir cevap gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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