İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İtalya 500 bin işçi alacağını duyurdu!
İtalya Avrupa Birliği dışından gelecek yabancı işçileri kabul etmek üzere yeni göç ve çalışma vizesi politikalarını açıkladı. Sağ koalisyon hükümetinin lideri Giorgia Meloni yönetiminde şekillenen göç planıyla 2026-2028 yılları arasında yaklaşık 500 bin işçinin ülkeye yasal yollarla giriş yapması hedefleniyor. İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler araştırılmaya başlandı.
İtalya 500 bin işçi alımı sürecinin başında 2026 yılında 164 bin 850 kişilik vize kontenjanı belirledi. 2023-2025 döneminde ise 450 binden fazla çalışma izni verilmişti.
Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus, iş gücü açığını gidermek için dış işçi alımı İtalya için kaçınılmaz hale geldi. 2024 verilerine göre İtalya’da doğum sayısı ölümlerden 281 bin eksik gerçekleşirken, toplam nüfus 58,93 milyona geriledi. Uzman kuruluşlar 2050 yılına kadar ülkenin yaklaşık 10 milyon göçmene ihtiyacı olacağını öngörüyor. Peki, İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İtalya’da uzun süreli çalışmak isteyen AB dışındaki ülkelerden vatandaşlar, çalışma vizesi başvurusu yapmak zorunda olacak.
İtalya çalışma vizesi başvuru süreci, İtalya dış temsilcilikleri veya yetkili vize başvuru merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. İtalya’dan alınan çalışma izin belgesinin (nulla osta) temin edilmesi ilk adım olarak önemli. Çalışma izin belgesini işveren, ilgili İtalyan makamlarından sağlacak.
İtalya Çalışma İzni alındıktan sonra, başvuru sahibi vize için gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvurusunu gerçekleştirebilir.
İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ ŞARTLARI NELER?
İtalya çalışma vizesi şartları yapılacak işe göre değişiklik gösteriyor. Temel şartlar arasında başvuru sahibinin İtalya’da yasal olarak çalışma hakkını almış olması geliyor.
İtalya’dan çalışma izin belgesi alma şartı tüm başvurular ve iş kolları için geçerli. Ayrıca başvuranın geçerli bir pasaporta sahip olması, pasaportun seyahat bitim tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olması istenir.
Mesleki yeterliliği ve deneyimi gösteren diploma veya sertifikalar da başvuruda gerekli şartlardan. İtalya çalışma vizesi şartları için işveren tarafından detaylı bilgi alınması önemli.
İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURU EVRAKLARI
İtalya’da çalışmak amacıyla 3 aydan fazla süre kalmak durumunda olanların İtalya çalışma vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İsviçre vatandaşları bu vizeden muaf olup, diğer üçüncü ülke vatandaşları bu vizeye tabidirler.
İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ EVRAK LİSTESİ
- BAŞVURU FORMU VE FOTOĞRAF
Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş, 37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucuğu imzalanmış, tarih atılmış Ulusal vize başvuru formu ile birlikte verilecek açık renk fonlu 2 adet vesikalık fotoğraf.
- PASAPORT
Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben asgari 3 aylık geçerliliği bulunan pasaportun aslı. Pasaportun fotokopisi (kişisel bilgilerin ve diğer bütün vize ve damgaların bulunduğu sayfaların fotokopileri). Eski pasaportlar varsa onların da fotokopileri.
- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
TC nüfus cüzdanın fotokopisi (Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen geçerli ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopisi)
- TARİHÇELİ YERLEŞİM YERİ BELGESİ
E-devletten alınmış barkodlu Tarihçeli yerleşim yeri belgesi.
- TAM TEKMİL VUKUATALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
E-devletten alınmış barkodlu nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinin açıklaması olması gerekmektedir. (Anne -baba - varsa eş çocuk gözükmesi gerekmektedir).
- SEYAHAT REZARVASYONLARI
Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da ön görülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler. Eğer seyahat araç ile gerçekleşecekse ruhsat fotokopisi, aracı kullanacak olan kişinin ehliyeti, aracın yeşil sigortası ve seyahat güzergah yazısı eklenmelidir.
- ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
İtalya’dan alınmış çalışma izin belgesi.
- İTALYA ’DAN DİLEKÇE
İtalya’da bulunan firmadan kişinin işe alınma niyetini belirten, antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli şirket yazısı. Yazıda imzası bulunan kişinin adı soyadı ve ünvanı’nın bulunması gereklidir. İmzalayan kişinin kimlik fotokopisi.
- MESLEKİ BELGE VE SERTİFİKALAR
Meslek diploması veya mesleki eğitim ve vasıflarını gösteren belge ve sertifikalar.
- SGK DÖKÜMÜ
Barkodlu SGK Hizmet dökümü ve son iş yerine ait barkodlu işe giriş bildirgesi.
- VİZE HARCI
Ulusal Vize harç bedeli yetkili aracı kurum ofislerinde nakit olarak ödenecektir.