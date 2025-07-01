İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İtalya 500 bin işçi alacağını duyurdu!

İtalya Avrupa Birliği dışından gelecek yabancı işçileri kabul etmek üzere yeni göç ve çalışma vizesi politikalarını açıkladı. Sağ koalisyon hükümetinin lideri Giorgia Meloni yönetiminde şekillenen göç planıyla 2026-2028 yılları arasında yaklaşık 500 bin işçinin ülkeye yasal yollarla giriş yapması hedefleniyor. İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler araştırılmaya başlandı.

İtalya 500 bin işçi alımı sürecinin başında 2026 yılında 164 bin 850 kişilik vize kontenjanı belirledi. 2023-2025 döneminde ise 450 binden fazla çalışma izni verilmişti.

Düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus, iş gücü açığını gidermek için dış işçi alımı İtalya için kaçınılmaz hale geldi. 2024 verilerine göre İtalya’da doğum sayısı ölümlerden 281 bin eksik gerçekleşirken, toplam nüfus 58,93 milyona geriledi. Uzman kuruluşlar 2050 yılına kadar ülkenin yaklaşık 10 milyon göçmene ihtiyacı olacağını öngörüyor. Peki, İtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İtalya’da uzun süreli çalışmak isteyen AB dışındaki ülkelerden vatandaşlar, çalışma vizesi başvurusu yapmak zorunda olacak.

İtalya çalışma vizesi başvuru süreci, İtalya dış temsilcilikleri veya yetkili vize başvuru merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. İtalya’dan alınan çalışma izin belgesinin (nulla osta) temin edilmesi ilk adım olarak önemli. Çalışma izin belgesini işveren, ilgili İtalyan makamlarından sağlacak.

İtalya Çalışma İzni alındıktan sonra, başvuru sahibi vize için gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

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İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ ŞARTLARI NELER?

İtalya çalışma vizesi şartları yapılacak işe göre değişiklik gösteriyor. Temel şartlar arasında başvuru sahibinin İtalya’da yasal olarak çalışma hakkını almış olması geliyor.

İtalya’dan çalışma izin belgesi alma şartı tüm başvurular ve iş kolları için geçerli. Ayrıca başvuranın geçerli bir pasaporta sahip olması, pasaportun seyahat bitim tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olması istenir.

Mesleki yeterliliği ve deneyimi gösteren diploma veya sertifikalar da başvuruda gerekli şartlardan. İtalya çalışma vizesi şartları için işveren tarafından detaylı bilgi alınması önemli.

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İTALYA ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURU EVRAKLARI

İtalya’da çalışmak amacıyla 3 aydan fazla süre kalmak durumunda olanların İtalya çalışma vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri ve İsviçre vatandaşları bu vizeden muaf olup, diğer üçüncü ülke vatandaşları bu vizeye tabidirler.

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