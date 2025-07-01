İtalya 500 bin işçi alacak vize sıkıntısı olmayacak! Hükümet duyurdu, işte aranan şartlar

İtalya düğmeye bastı, AB vatandaşı olmayanları alacaklar. Hükümetten açıklama geldi, 2026-2028 yılları arasında 500 bin kişi alınacak, vize sıkıntıları ise olmayacak. Detaylar merak konusuydu, onlar da belli oldu.

İtalya'da Giorgia Meloni'nin liderliğini yaptığı sağ koalisyon hükümeti, 2026-2028 yılları arasında AB dışındaki ülkelerden yaklaşık 500 bin yabancı işçiye çalışma vizesi vereceğini duyurdu.

BAKANLIK İLERLENECEK YOLU AÇIKLADI

İtalya İçişleri Bakanlığı, yeni göç planına 2026 yılı için 164 bin 850 kişilik vize kotasıyla başlayacak. 2028 sonuna dek toplamda 497 bin 550 kişinin ülkeye yasal yollarla kabul edilmesini bekleniyor.

Meloni hükümeti, 2023-2025 döneminde de 450 binden fazla kişiye çalışma izni vermişti.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, 'Kotalar, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve aynı zamanda gerçekçi bir program hedefiyle, sosyal ortaklar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar ve önceki yıllarda çalışma izni için yapılan fiili başvurular dikkate alınarak belirlendi' denildi.

DOĞUM ORANI DÜŞÜK, YAŞLI NÜFUSU ÇOK!

Yabancı ajanslara göre; İtalya’nın 2024 yılı verilerine göre, doğum sayısı ölümlerden 281 bin daha az gerçekleşti ve toplam nüfus 37 bin kişi azalarak 58,93 milyona geriledi.

ARANAN ŞARTLAR

Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus, ülkenin özellikle tarım, sağlık ve inşaat gibi sektörlerde iş gücüne olan ihtiyacını artırıyor. Alımların çoğunun bu branşlarda çalışan işçiler olması bekleniyor.

10 MİLYON GÖÇMENE İHTİYAÇLARI OLACAK

Düşünce kuruluşu Osservatorio Conti Pubblici, İtalya'nın 2050 yılına kadar en az 10 milyon yeni göçmen kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise bu yöndeki yasal çerçevenin korunarak sürdürüleceğini söyledi.