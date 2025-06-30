Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler

Endonezya'nın gözde tatil bölgesi Bali’ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya hükümeti Türk pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişinde uyguladığı "kapıda vize" (Visa on Arrival) sistemini kaldırma kararı aldı. Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi soruları gündemde yer alırken Bali Endonezya vizesi için gerekenler de merak konusu oldu.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat hakkının tanındığı açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte Türk vatandaşları, Endonezya’ya yapacakları en fazla 30 günlük turistik ziyaretlerde vize almadan ülkeye giriş yapabilecek.

BALİ VİZESİ KALKTI MI?

Endonezya'nın turizm cenneti Bali, Türk vatandaşları için vize düzenlemesi yaptı. Daha önce kapıda vize (Visa on Arrival) uygulaması ile kolaylık sağlanan Bali'ye girişte 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla artık vizesiz girilecek.

Türk vatandaşları 30 güne kadar olan turistik ziyaretlerinde herhangi bir vize prosedürüyle uğraşmadan Bali’ye seyahat edebilecek.

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ENDONEZYA VİZELİ Mİ?

Endonezya’ya girişte Türk vatandaşlarının kullanabileceği kapıda vize uygulaması uzun yıllardır aktifti. 2025 yılında alınan yeni karar ile birlikte kapıda vize uygulaması kaldırılarak Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanındı.

Endonezya’ya umuma mahsus (bordo) ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri 30 gün boyunca vize almadan turistik amaçla ülkeye giriş yapabilecek. Diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise zaten 30 güne kadar vizeden muaf olarak ülkeye giriş yapabiliyorlardı.

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BALİ ENDONEZYA VİZESİ İÇİN GEREKENLER

Endonezya ve Bali’ye vizesiz giriş yapacak Türk vatandaşlarının karşılaması gereken temel şartlar var.

Seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak şartların başında. Ayrıca dönüş bileti veya üçüncü bir ülkeye devam edecek seyahat biletinin ibraz edilmesi de Bali Endonezya vizesi için zorunlu.

Pasaport süresinde 1 günlük dahi eksiklik olması durumunda girişe izin verilmediği ve vatandaşların geri gönderildiği vakalar yaşanabiliyor. Vize muafiyeti sadece 30 güne kadar turistik ziyaretlerde geçerli olduğu için kalış süresinin aşılmaması gerekiyor.