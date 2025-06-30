Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler

Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler
Bali, Türk Vatandaşları, Vize, Vizesiz Seyahat, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın gözde tatil bölgesi Bali’ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için önemli bir gelişme yaşandı. Endonezya hükümeti Türk pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişinde uyguladığı "kapıda vize" (Visa on Arrival) sistemini kaldırma kararı aldı. Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi soruları gündemde yer alırken Bali Endonezya vizesi için gerekenler de merak konusu oldu.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat hakkının tanındığı açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte Türk vatandaşları, Endonezya’ya yapacakları en fazla 30 günlük turistik ziyaretlerde vize almadan ülkeye giriş yapabilecek.

Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler - 1. Resim

BALİ VİZESİ KALKTI MI?

Endonezya'nın turizm cenneti Bali, Türk vatandaşları için vize düzenlemesi yaptı. Daha önce kapıda vize (Visa on Arrival) uygulaması ile kolaylık sağlanan Bali'ye girişte 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla artık vizesiz girilecek.

Türk vatandaşları 30 güne kadar olan turistik ziyaretlerinde herhangi bir vize prosedürüyle uğraşmadan Bali’ye seyahat edebilecek. 

Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler - 2. Resim

ENDONEZYA VİZELİ Mİ?

Endonezya’ya girişte Türk vatandaşlarının kullanabileceği kapıda vize uygulaması uzun yıllardır aktifti.  2025 yılında alınan yeni karar ile birlikte kapıda vize uygulaması kaldırılarak Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanındı.

Endonezya’ya umuma mahsus (bordo) ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri 30 gün boyunca vize almadan turistik amaçla ülkeye giriş yapabilecek. Diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise zaten 30 güne kadar vizeden muaf olarak ülkeye giriş yapabiliyorlardı. 

Bali vizesi kalktı mı, Endonezya vizeli mi? Bali Endonezya vizesi için gerekenler - 3. Resim

BALİ ENDONEZYA VİZESİ İÇİN GEREKENLER

Endonezya ve Bali’ye vizesiz giriş yapacak Türk vatandaşlarının karşılaması gereken temel şartlar var.

Seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaporta sahip olmak şartların başında. Ayrıca dönüş bileti veya üçüncü bir ülkeye devam edecek seyahat biletinin ibraz edilmesi de Bali Endonezya vizesi için zorunlu.

Pasaport süresinde 1 günlük dahi eksiklik olması durumunda girişe izin verilmediği ve vatandaşların geri gönderildiği vakalar yaşanabiliyor. Vize muafiyeti sadece 30 güne kadar turistik ziyaretlerde geçerli olduğu için kalış süresinin aşılmaması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koyduEv, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu: Eminevim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akhisar, Alaşehir, Demirci elektrik kesintisi sorgulama: 1- 2 Temmuz 2025 Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? - HaberlerAkhisar, Alaşehir, Demirci elektrik kesintisi sorgulama: 1- 2 Temmuz 2025 Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek?Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusu - HaberlerÇöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı filmi konusuFenerbahçe forma lansmanı ne zaman, yeni sezon formaları ne zaman çıkacak? Lansmana geri sayım başladı! - HaberlerFenerbahçe forma lansmanı ne zaman, yeni sezon formaları ne zaman çıkacak? Lansmana geri sayım başladı!Squid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildi - HaberlerSquid Game 3.sezonda 222 ölüyor mu? Hamile Jun-hee ve bebeği için spoiler verildiSınav takvimi merak ediliyor: Tıpdil 2025 ne zaman? - HaberlerSınav takvimi merak ediliyor: Tıpdil 2025 ne zaman?Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum - HaberlerManisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...