Tayland vize istiyor mu, vizeli mi? Vizesiz Asya Ülkeleri 2025

Uzak Doğu'nun gözde turizm bölgelerinden biri olan Tayland, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor. Son yıllarda tropik adaları, Budist tapınakları ve sokak lezzetleriyle büyük ilgi gören Taylan'a seyahat etmeyi planlayanlar için Tayland vize istiyor mu sorusu da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Tayland vizeli mi, vizesiz asya ülkeleri hangileri merakla araştırılıyor.

TAYLAND VİZE İSTİYOR MU?

Güneydoğu Asya'nın gözde tatil rotalarından biri olan Tayland, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkelerden biri. 2025 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Tayland’a turistik amaçlı seyahatlerinde vize almadan giriş yapabiliyor.

Fakat Tayland'a vizesiz seyahat belirli süreyle sınırlı. Tayland’a havayolu ile giriş yapan Türk vatandaşlarına, pasaport kontrolü sırasında genellikle 30 gün süreyle serbest dolaşım hakkı tanınıyor.

Bu süre bazı durumlarda 28 veya 29 gün olarak damgalanabildiğinden, giriş damgasındaki tarihin dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor.

Tayland’da 30 günden uzun süre kalmak isteyen turistler ise bu sürenin sonunda Göçmenlik Bürosu’na başvurarak, 1.900 Tayland Bahtı ücret karşılığında ek 30 gün daha kalma hakkı elde edebiliyor.

Böylece toplamda 60 güne kadar vizesiz şekilde ülkede bulunmak mümkün oluyor. Bu süre dolduktan sonra ülke dışına çıkış yapıp tekrar giriş yapanlar, aynı prosedürü yeniden başlatarak yılda toplam 180 güne kadar Tayland’da kalabiliyor.

VİZESİZ ASYA ÜLKELERİ

Endonezya

Filipinler

Japonya

Güney Kore

Maldivler

Malezya

Katar

Singapur

Hong Kong

Azerbaycan

Gürcistan

Kazakistan

Kırgızistan

Tayvan

Lübnan

Ürdün

İran

Suriye

Moğolistan

Bahreyn

Makao

Doğu Timor

Sri Lanka

TAYLAND VİZELİ Mİ?

Tayland, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması bakımından vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Tayland vizesiz seyahat hakkı ise sadece turistik ve kısa süreli geziler için geçerlidir.

Tayland’a 30 günden uzun kalış planlayanlar, çalışmak isteyenler, eğitim almak için gidecekler veya uzun süreli oturum düşünenler için vize başvurusu zorunlu hale geliyor.

Tayland’da uzun süre kalmak isteyenler öğrenci vizesi, iş vizesi, gönüllülük vizesi veya emeklilik vizesi gibi farklı kategorilere başvurabiliyor. Uzun süreli vizeler için Tayland Konsoloslukları ya da Göçmenlik Ofisleri aracılığıyla detaylı başvuru süreçleri yürütülüyor.

Başvuru sürecinde ise oturum amacı, gelir belgeleri, sağlık sigortası gibi birçok evrak talep ediliyor.