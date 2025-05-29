Vize almak isteyenler dertli! Randevular karaborsaya düştü... Aracılar 3 bin euro istiyor

Fırsatçılar vize almak isteyenleri ağına düşürüyor. Karaborsaya düşen randevular için bazı aracılar 3 bin euroya (132 bin 600 TL) kadar komisyon istiyor.

Vize randevusu almak bile artık çok zor hale geldi. Bu sorunu fırsata çevirmek isteyenler randevu almak isteyenlere aracılık adı altında parayla yardımcı oluyor.

Yurt dışı tatilinin karaborsaya düşmesi ile ilgili bir firmanın genel müdürü Orhan İşcil, "En önemli sorun vize randevusu. Vize retlerini geçtik vize randevusu almak bile çok zor. Böyle yoğun dönemlerde fırsatçılar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"RANDEVULARI PARAYA ÇEVİRDİLER"

Star Haber'de yer alan habere göre bir vatandaş ise konuya ilişkin "Randevuları zaten paraya çevirdiler. Önceden randevular bedavaydı ama şimdi onu paraya çevirdikleri halde alamıyoruz para da veriyoruz üstüne ama alamıyoruz." dedi.

BAZI ÜLKELER KOTAYI DÜŞÜRDÜ

Yurt dışında tatil yapmak isteyenler için süreç her geçen gün daha da zor bir hale gelmeye başladı. Avrupa’ya gitmek isteyenler vize randevusu bile bulamaz olurken, bazı ülkeler başvuru kotasını düşürdü. Açılan randevular ise saniyeler içinde tükeniyor.

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YÜKSEK RAKAMLAR TALEP EDİYORLAR

Schengen vize başvurularına verilen ret oranları öyle yüksek rakamlara ulaştı ki artık randevu almak bile çok zor hale geldi. Vatandaşlar randevu alabilmek için günlerce bilgisayar ekranının başında bekliyor, beklemek istemeyenler de aracılara yöneliyor ancak bazı aracılar yüksek rakamlar talep ediyor.

"3 BİN EURO İSTEYEN VAR"

Orhan İşcil, "3 bin euro isteyen var. Kim ne tutturursa. Bunun maalesef hiçbir kontrolü yok, kesinlikle vatandaşlarımız sosyal medyadan gördükleri reklamlara inanmasınlar. Sonrasında maalesef randevunuz oluşmadı deyip kapı duvar olabilir." ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN VİZE UYARISI

Sektör temsilcileri "Vize alabilmek için yetkili firmalara başvurun." uyarısı yapıyor. İşcil "Yurt dışı tatil programları varsa seyahat acenteleriyle TÜRSAB'a kayıtlı olan acentelerle çalışmaya çok dikkat etsinler. Vize şirketleri inanılmaz derecede arttı ve verdikleri hizmetin hiçbir kontrolü maalesef hiçbir kurum tarafından yapılmıyor. Bu şirketlerin kim olduğu belli değil nasıl randevu aldıkları belli değil vadettikleri şeyler gerçek değil." diye konuştu.