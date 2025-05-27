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ABD artık aldığı yabancı öğrencilerin hesaplarına tek tek bakacak! Vize işlemleri askıya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD artık aldığı yabancı öğrencilerin hesaplarına tek tek bakacak! Vize işlemleri askıya alındı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, ülkeye eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi için öğrenci vize görüşmelerini durdurdu. ABD Başkanı son olarak Harvard Ünivesitesi'ni 'Yahudi düşmanlığı' ile suçlayarak yabancı öğrenci alım iznine son vermişti. Trump aynı zamanda üniversite ile tüm sözleşmelerin feshi için talimat verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, yurt dışından eğitim için ABD'ye gelmeyi planlayan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında detaylı inceleme yapmak üzere vize görüşmelerini durdurduğu bildirildi.

POLITICO'nun elde ettiği belgeye göre, Cumhuriyetçi hükümet, ABD'de eğitim görmek için başvuruda bulunan tüm yabancı öğrencilerin sosyal medya incelemesinden geçmesini zorunlu kılmayı planlıyor.

ABD artık aldığı yabancı öğrencilerin hesaplarına tek tek bakacak! Vize işlemleri askıya alındı - 1. Resim

Haber kuruluşu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Rubio'nun imzaladığı belgede, vize başvurusunda bulunan öğrencilerin sosyal medya hesaplarında tam olarak nelerin inceleneceği belirtilmezken, "teröristleri uzak tutmayı ve antisemitizmle mücadeleyi amaçlayan" yürütme kararlarına atıfta bulunuldu.

ABD artık aldığı yabancı öğrencilerin hesaplarına tek tek bakacak! Vize işlemleri askıya alındı - 2. Resim

HARVARD TRUMP'IN HEDEFİNE GİRMİŞTİ 

ABD'de Donald Trump yönetimi, bir süredir özellikle Harvard Üniversitesi gibi "fazla liberal" bulduğu ve kampüslerinde "antisemitizme izin vermekle" suçladığı seçkin üniversiteleri hedef alan açıklamalar yapıyor.

Söz konusu üniversitelere maddi yaptırımlar uygulayan yönetim, aynı zamanda Filistin gösterilerine destek verdikleri gerekçesiyle birçok yabancı öğrencinin göçmenlik polisleri tarafından gözaltına alınmasıyla sonuçlanacak uygulamalara izin veren kararları yürürlükte tutuyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri adlı kuruluş, nisan ayında Yahudi bireylere yönelik "antisemitik sosyal medya faaliyetlerini ve tacizi" göçmenlik haklarını reddetme gerekçesi olarak değerlendireceğini duyurmuştu.

Kuruluş yetkilileri, sosyal medyada antisemitik terörizmi veya örgütleri destekleyen paylaşımları göçmenlik kararlarında olumsuz faktör olarak değerlendireceklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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