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Rusya ateşle oynuyor! Trump, Putin'i "ben olmasaydım" diyerek uyardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya ateşle oynuyor! Trump, Putin&#039;i &quot;ben olmasaydım&quot; diyerek uyardı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile ateşkese yanaşmayan Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert sözlerle yüklendi, Trump, "Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelirdi" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaşta Türkiye, ABD ve Avrupa'nın girişimleriyle ateşkes sağlanmaya çalışılıyor. İstanbul'da varılan mutabakat çerçevesinde Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşse de ateşkeste ilerleme sağlanamadı.

Ukrayna'yı vurmaya devam eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni uyarı geldi. Daha önce"Ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı" diyerek Putin'i gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham eden Trump, " Putin,  ateşle oynuyor. Ben olmasaydım başına çoktan çok kötü şeyler gelirdi" dedi.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'den açıklama yapan Trump şunları kaydetti:

"Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu ki, eğer ben olmasaydım, Rusya için gerçekten çok kötü şeyler çoktan yaşanmış olurdu — ve GERÇEKTEN KÖTÜ diyorum. Putin ateşle oynuyor!"

Rusya ateşle oynuyor! Trump, Putin'i

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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