Putin'in Batılı şirketler hakkında 'kötü birer alışkanlık' benzetmesi! "Onları boğmalıyız"

Putin, Microsoft ve Zoom gibi Batılı şirketleri 'boğmamız gerek' diyerek sert bir dille eleştirdi ve bu şirketlerin Rusya'da faaliyet göstermeye devam etmesine karşı olduğunu belirtti. Rus lider ayrıca, ekonomik büyümeyi vurgulayarak yerli üretimin önemine dikkat çekti ve McDonald's gibi çekilen şirketlerin geri dönüşüne izin verilmeyeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi Rusya’dan ayrıldıklarını duyurmuş ancak tamamen çekilmeyip hâlâ kâr elde eden yabancı hizmet sağlayıcıların "boğulması" gerektiğini söyledi.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR"

The Insider'ın haberine göre, Moskova’da çeşitli sektörlerden iş insanlarıyla bir araya gelen Putin, ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılan bir iş insanının Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin hâlâ Rusya’da kâr elde ettiğini belirtmesi üzerine Putin, “Onları boğmamız gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Bunu hiç çekinmeden söylüyorum çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyor. Biz de karşılık vermeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Rus kullanıcıların da “kötü alışkanlıklar” içerdiğini öne sürdüğü Batılı hizmetlerden kurtulmaları gerektiğini vurguladı.

Putin, ABD’li şirketlerin hâlâ Rusya’ya tıbbi ekipman ve hizmet göndermeye devam ettiğini, ancak Avrupalı şirketlerin bu alanda geri durduğunu belirtti.

"MCDONALD'S GERİ DÖNEMEYECEK"

Ukrayna savaşıyla Rus pazarından çekilen McDonald's hakkında da konuşan Putin, “Herkesi zor durumda bıraktılar, kaçtılar. Şimdi geri dönmek isterlerse, onlara yol mu açacağız? Elbette hayır” dedi.

Satın alma gücü paritesine göre Rus ekonomisinin dünyada dördüncü sıraya yükseldiğini belirten Putin, “Rus ekonomisi zor şartlarda dikkat çekici bir hızla büyüyor. 2023’te %4,1, geçen yıl ise %4,3 büyüdü. Bu iyi bir gösterge,” dedi.

Bu büyümenin sanayi, tarım, dijital teknolojiler, hizmetler ve finans gibi çeşitli alanlara yayıldığını kaydetti.

Son yıllarda Rus iş dünyasının uluslararası ödemeler, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında zorluklar yaşadığını belirten Putin, “Birçok Batılı şirket siyasi baskılar nedeniyle Rus pazarından çekilirken, bazıları Rus ortaklarını zor durumda bıraktı,” dedi.

İthal ürün kullanımına zemin hazırlayan tüm "açıkların" kapatılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Aksi takdirde elimizde yerli ürün kalmaz,” ifadelerini kullandı.