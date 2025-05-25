Putin, Batı'ya karşı varoluşsal bir savaş mı istiyor? "Kazanana kadar durmayacak"

ABD istihbarat raporuna göre Putin, Ukrayna'da "nihai zafer" inancını koruyor ve savaşı Batı'ya karşı varoluşsal bir mücadele olarak görüyor. Rusya'nın NATO üyeliğine yasak ve Ukrayna'nın dört bölgeden çekilmesi gibi temel taleplerinden vazgeçmediği, 2025 sonuna kadar askeri operasyonlara devam etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) yeni yayımladığı bir rapora göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın devam eden barış müzakerelerine katılmasına rağmen Ukrayna’da “nihai zafer” elde edeceğine dair inancını koruyor.

"BATI'YA KARŞI MÜCADELE"

Kyiv Post'un haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi için hazırlanan değerlendirmede, Putin’in bu savaşı “Batı’ya karşı varoluşsal bir mücadele” ve Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasıyla kaybedildiğine inandığı itibar ve küresel nüfuzu yeniden kazanma çabası olarak gördüğü belirtiliyor.

11 Mayıs 2025 itibarıyla elde edilen istihbarata dayanan raporda, Moskova’nın ABD aracılığında yapılan barış görüşmelerine dahil olmasına karşın, “Putin’in Ukrayna’da zafere kesin olarak bağlı olduğu” ve stratejik hedeflerinin 2022’de başlayan işgalden bu yana “büyük ölçüde değişmediği” vurgulanıyor.

Bu değerlendirme, Kiev’deki yetkililerin, Rusya’nın barış sürecini zaman kazanmak ve daha fazla Ukrayna toprağı ele geçirmek için kullandığı yönündeki endişeleriyle örtüşüyor. Rusya'nın bu yolla gelecekteki müzakerelerde kendi şartlarını dayatmayı amaçladığı belirtiliyor.

TRUMP: PUTİN SAVAŞI BİTİRMEYECEK

The Wall Street Journal’ın Perşembe günkü haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, Putin’in savaşı bitirmeye niyeti olmadığını ve zafer yolunda ilerlediğine inandığını ifade etti.

ABD, Şubat ayından bu yana Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı görüşmeler yürütse de, Washington son dönemde savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte hızlı bir çözüme ulaşma ihtimalinden giderek daha fazla şüphe duyuyor.

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PUTİN'İN TALEPLERİ: NATO YASAĞI VE GERİ ÇEKİLME

Rapora göre Putin’in temel talepleri arasında, Ukrayna’nın NATO üyeliğine kalıcı yasak getirilmesi ve Ukrayna askerlerinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tamamen çekilmesi yer alıyor.

Putin’in bu hedeflere ulaşmak için en az 2025 sonuna kadar askeri güç kullanmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Moskova'nın, askeri gücündeki yıpranma nedeniyle NATO ile doğrudan çatışmadan kaçınmasının muhtemel olduğu da raporda yer alıyor. 2022’den bu yana Rusya’nın 3.000’den fazlası tank olmak üzere 10.000’den fazla kara muharebe aracını, yaklaşık 250 hava aracını ve 10’dan fazla deniz aracını kaybettiği ifade ediliyor.

ABD tahminlerine göre, Rusya’nın askeri kayıpları 700 bini aşmış durumda.

ASİMETRİK SAVAŞ UYARISI

Savaşın sonucu olarak Rusya’nın NATO’ya karşı doğrudan mücadele edebilme kapasitesinin en az üç yıl boyunca zayıflayacağı öngörülüyor. Ancak DIA, Moskova’nın ABD ve müttefiklerine karşı siber saldırılar ve bilgi savaşları gibi asimetrik yöntemleri kullanma kapasitesini koruduğu uyarısında bulunuyor.

Ayrıca, Rusya’nın Avrupa’yı istikrarsızlaştırma çabalarını artırdığı ve Batı’nın Ukrayna’ya verdiği desteği baltalamaya çalıştığı belirtiliyor.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) daha önce yayımladığı bir raporda da, Rusya’nın Avrupa’daki gözetim sistemlerine sızmaya çalıştığı ve bunun, Batı’nın Ukrayna’ya yardımlarını sekteye uğratmayı amaçlayan geniş çaplı bir siber kampanyanın parçası olduğu kaydedilmişti.

DIA, Putin’in 2025 sonuna kadar “yıpratma stratejisini” sürdürmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Rus liderin, hem Ukrayna’nın kaynaklarını hem de Batı’nın dayanma gücünü aşındırarak savaşı kazanabileceğine inandığı aktarılıyor.