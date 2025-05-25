Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları, şiddetini artırmaya başladı. Moskova'nın kendisinin de hedef alınmasının ardından, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik “büyük çaplı” bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı. Saldırıda en az yedi kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları, savaşın olağan bir parçası haline geldi.

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Son dönemde herhangi bir sonuç vermeyen barış görüşmeleri sürerken bu saldırılar da devam ediyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sky News'den edinilen bilgilere göre, Moskova'nın kendisinin de hedef alınmasının ardından, Rusya gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik “büyük çaplı” bir insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı başlattı.

Ukrayna yetkililerinin pazar sabahı yaptığı açıklamaya göre, Kiev’de en az yedi kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı.

RUSYA'DAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

Başka bölgelerde de saldırılar gerçekleşti. Mykolaiv'de bir konut binasına yapılan İHA saldırısı dikkat çekti. Odesa’dan gelen görüntülerde ise acil durum ekiplerinin, alevler içinde kalan evler ve araçlardan yükselen dumanları söndürmeye çalıştığı görüldü.

Kiev şehir yönetimi, “gecenin zor geçeceği” uyarısında bulunarak halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko saldırıları “büyük çaplı” olarak nitelendirdi. Kliçko, “Kentte patlamalar yaşanıyor. Hava savunma sistemleri devrede. Başkent düşman İHA’larının saldırısı altında. Güvenliğinizi ihmal etmeyin, sığınaklarda kalın!” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY NE YAPACAK?

Bu saldırı, bir gün önceki gece yaşanan ve en az 15 kişinin yaralandığı saldırıların hemen ardından geldi.

Öte yandan Rusya da Ukrayna’nın kendisine yönelik bir İHA saldırısı düzenlediğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Moskova olmak üzere ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaklaşık 100 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tüm bu saldırıların ortasında, Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası gerçekleşti. Bu gelişme, savaş sürecindeki nadir iş birliği anlarından biri olarak kayda geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son saldırıların ardından Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar çağrısını yineledi.

“Rusya her günü dehşet ve cinayetle dolduruyor” diyen Zelenskiy, Moskova’nın “savaşı uzattığını” vurguladı. Zelenskiy, “Tüm bunlar bir cevabı hak ediyor. ABD’den, Avrupa’dan ve bu savaşın sona ermesini isteyen herkesin güçlü bir cevabını” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, “Her yeni gün, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar için yeni gerekçeler sunuyor” diyerek, baskı yapılmadığı sürece savaşın süreceği uyarısında bulundu. Ukrayna’nın ise “gerçek sonuçlar doğuran her türlü diplomasiye açık” olduğunu söyledi.