Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu'

Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu'

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Başkente bomba yağdı! Rusya&#039;dan Ukrayna&#039;ya &#039;gece operasyonu&#039;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları, şiddetini artırmaya başladı. Moskova'nın kendisinin de hedef alınmasının ardından, Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik “büyük çaplı” bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı. Saldırıda en az yedi kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları, savaşın olağan bir parçası haline geldi.

Son dönemde herhangi bir sonuç vermeyen barış görüşmeleri sürerken bu saldırılar da devam ediyor.

Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu' - 1. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sky News'den edinilen bilgilere göre, Moskova'nın kendisinin de hedef alınmasının ardından, Rusya gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik “büyük çaplı” bir insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı başlattı.

Ukrayna yetkililerinin pazar sabahı yaptığı açıklamaya göre, Kiev’de en az yedi kişi hayatını kaybetti, üçü çocuk olmak üzere 38 kişi yaralandı.

Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu' - 2. Resim

RUSYA'DAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

Başka bölgelerde de saldırılar gerçekleşti. Mykolaiv'de bir konut binasına yapılan İHA saldırısı dikkat çekti. Odesa’dan gelen görüntülerde ise acil durum ekiplerinin, alevler içinde kalan evler ve araçlardan yükselen dumanları söndürmeye çalıştığı görüldü.

Kiev şehir yönetimi, “gecenin zor geçeceği” uyarısında bulunarak halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko saldırıları “büyük çaplı” olarak nitelendirdi. Kliçko, “Kentte patlamalar yaşanıyor. Hava savunma sistemleri devrede. Başkent düşman İHA’larının saldırısı altında. Güvenliğinizi ihmal etmeyin, sığınaklarda kalın!” ifadelerini kullandı.

Başkente bomba yağdı! Rusya'dan Ukrayna'ya 'gece operasyonu' - 3. Resim

ZELENSKİY NE YAPACAK?

Bu saldırı, bir gün önceki gece yaşanan ve en az 15 kişinin yaralandığı saldırıların hemen ardından geldi.

Öte yandan Rusya da Ukrayna’nın kendisine yönelik bir İHA saldırısı düzenlediğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, başta Moskova olmak üzere ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaklaşık 100 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tüm bu saldırıların ortasında, Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası gerçekleşti. Bu gelişme, savaş sürecindeki nadir iş birliği anlarından biri olarak kayda geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son saldırıların ardından Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar çağrısını yineledi.

“Rusya her günü dehşet ve cinayetle dolduruyor” diyen Zelenskiy, Moskova’nın “savaşı uzattığını” vurguladı. Zelenskiy, “Tüm bunlar bir cevabı hak ediyor. ABD’den, Avrupa’dan ve bu savaşın sona ermesini isteyen herkesin güçlü bir cevabını” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, “Her yeni gün, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar için yeni gerekçeler sunuyor” diyerek, baskı yapılmadığı sürece savaşın süreceği uyarısında bulundu. Ukrayna’nın ise “gerçek sonuçlar doğuran her türlü diplomasiye açık” olduğunu söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

Süper Lig'de Hikmet Karaman sürprizi! Türkiye'ye geri dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nijerya'da büyük operasyon! Köylüleri hedef alan çete üyeleri öldürüldü - DünyaKöylüleri hedef alan çete üyeleri öldürüldüBir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık sınavda kaldı - DünyaBir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık dramıİsrail'de "Gazze" kaosu! "48 Arapları" sokakları karıştırdı, polis müdahale etti - Dünya"48 Arapları" sokakları karıştırdı, polis müdahale ettiŞiddetli fırtınada can pazarı! 10 kişi hayatını kaybetti - DünyaŞiddetli fırtınada can pazarı! 10 kişi hayatını kaybettiOkulu basıp, araziyi ateşe verdiler! İşgalcilerden Batı Şeria'da vahşi saldırı - Dünyaİşgalcilerden Batı Şeria'da vahşi saldırıPentagon'dan gazeteciler için 'yasak' kararı! Artık bina içinde bunları yapamayacaklar - DünyaPentagon'dan gazeteciler için 'yasak' kararı!
Sonraki Haber Yükleniyor...