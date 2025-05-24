Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze yağdı: Siviller metro istasyonlarına sığındı

Ukrayna’nın başkenti Kiev Rusya’nın insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısına uğradı. Yerel yetkililere göre füzelerin enkazı bir alışveriş merkezi ile bir konut binasının üzerine düştü. Halk metro istasyonlarına sığınmak zorunda kaldı. Saldırıda 8'den fazla kişi yaralandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev, gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar süren yoğun bir Rus İHA ve füze saldırısına hedef oldu.

FÜZELERİN ENKAZI DÖRT BÖLGEYE YAYILDI

Kiev askeri yönetimi başkan vekili Tymur Tkachenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ait enkazların başkentin en az dört bölgesine düştüğünü belirtti. Solomianskyi bölgesinde iki ayrı yangın çıktı, altı kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Kiev Belediye Başkanı Vitalii Klitschko, saldırı öncesi kent halkını 20’den fazla Rus İHA’sının Kiev’e yaklaştığı konusunda uyarmıştı. Saldırı sırasında Obolon semtindeki bir alışveriş merkezi ve bir apartmana drone enkazı düştü. Yaralı sayısının sekize yükseldiği açıklandı. İki kişi hastaneye kaldırılırken, diğerlerine olay yerinde müdahale edildi.

TAKAS ANLAŞMASININ İKİNCİ GÜNÜ ÖNCESİ GELDİ

Saldırı, cuma günü gerçekleşen ve her iki taraftan 1.000’er mahkûmun değişimini içeren esir takasının hemen ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 390 Ukraynalının ülkeye döndüğünü duyurdu ve hafta sonu boyunca daha fazla tahliyenin beklendiğini ifade etmişti.

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BELARUS SINIRINDA DEĞİŞİM YAPILDI

Takasın, Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus sınırında gerçekleştiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan Rusların tedavi için Belarus’a götürüldüğünü bildirdi. Serbest kalanların yakınları, ellerinde pankartlar ve fotoğraflarla haber almaya çalıştı.

RUSYA'DAN BARIŞ TEKLİFİ HAZIRLIĞI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, esir takası tamamlandıktan sonra Ukrayna’ya uzun vadeli barış anlaşması için bir taslak sunacaklarını açıkladı. Ancak Avrupalı liderler, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i barış sürecinde oyalamakla suçladı.