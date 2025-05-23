Trump duyurdu! Rusya ve Ukrayna arasında büyük esir takası tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını duyurdu ve tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti. Ukrayna ve Rus heyeti, İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından biner esir takası yapılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklama yaptı.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İKİ TARAFA DA TEBRİKLER" “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?”

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını doğrulamıştı.