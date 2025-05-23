Grönland’dan Trump’a Avrupa darbesi: Mineraller anlaşması ABD’yi dışarda bıraktı

Grönland, ABD Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kutbu bölgesine olan ilgisine rağmen, stratejik öneme sahip minerallerin çıkarılması konusunda ilk büyük anlaşmayı Avrupa ile imzaladı. Danimarka-Fransa ortaklığındaki Grönland Anorthosite Madenciliği (GAM) şirketine 30 yıllık kazı izni verilirken, ABD yatırımları somut bir adımda bulunamadı.

Grönland, stratejik maden kaynaklarına yönelik Avrupa Birliği ile yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019’da “satın almak” istediği ada bu kez Washington’u dışarda bıraktı.

Yapılan anlaşma fiberglas ve alüminyum üretiminde kullanılacak anortositin çıkarılmasına imkan tanıyacak.

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TRUMP İSTEDİ, AMA MASADA KALAMADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Grönland’ı “satın alma” fikrini dile getirmesi ve özel heyetler göndermesi dikkat çekmişti. Ancak Nathanielsen, “Amerikan fonlarının Grönland iş dünyasına somut bir etkisi olmadı” diyerek, yatırımların Avrupa ile daha hızlı ilerlediğini vurguladı.

Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, “Grönland’a çok kötü ihtiyacımız var” demişti. Ancak Grönlandlı yetkililer, ABD'nin söylemlerine rağmen doğrudan yatırım gerçekleştirmediğini ve resmi işbirliğinin başlamadığını aktardı.

"ABD OLSA ARAZİ ALIRDI, AMA BURASI GRÖNLAND"

Danimarka’daki Aalborg Üniversitesi’nden Doç. Jesper Willaing Zeuthen, Newsweek’e yaptığı değerlendirmede, “ABD Grönland'ı yönetseydi arazi alımı serbest olurdu, ama Grönland toprakları devletin. Bu yüzden Trump’ın madencilik stratejisi burada işlemiyor” dedi.

Zeuthen ayrıca, Grönland yasalarının geçici ruhsatlara dayandığını, uzun vadeli yatırım için yüksek maliyetli altyapı çalışmaları gerektiğini ve bu sebeple birçok projenin yarıda kaldığını kaydetti.