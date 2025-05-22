Trump, 4500 Amerikan askerini Güney Kore'den çekmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de konuşlandırılan 4500 Amerikan askerini bölgeden çekmeye hazırlanıyor. ABD basınına göre askerlerin Guam ya da diğer Pasifik noktalarına taşınması değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’de konuşlu yaklaşık 4500 Amerikan askerinin bölgeden çekilerek Guam ya da diğer Pasifik noktalarına taşınmasını değerlendirmeye başladı.

TRUMP KORE'DEKİ 4500 ASKERİ BÖLGEDEN ÇEKİYOR

Wall Street Journal’ın üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pentagon tarafından hazırlanan plan çerçevesinde, askerlerin konuşlandırılacağı yeni yerler arasında Guam ve diğer Hint-Pasifik bölgeleri yer aldı.

Pentagon’un hazırladığı plana göre, Güney Kore’den çekilecek askerlerin Guam başta olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki farklı stratejik noktalara yeniden konuşlandırılması öngörülmekte.

SON KARAR KUZEY KORE POLİTİKASINA BAĞLI

Son kararın ise Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore’ye yönelik yeni politika değerlendirmeleri doğrultusunda alınması bekleniyor.