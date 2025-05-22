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Ateşkes bekleniyordu! Putin Ukrayna sınırındaki yeni planını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ateşkes bekleniyordu! Putin Ukrayna sınırındaki yeni planını açıkladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasında barış müzakereleri için görüşmeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den tampon bölge kararı geldi. Putin, "Ukrayna sınırında tampon bölge oluşturacağız. Tampon bölge Kursk ve Bryansk bölgelerini kapsayacak" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı sona ermesi için yapılacak ateşkes anlaşmasına ilişkin Trump, Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan görüşmeler sürerken kritik bir gelişme yaşandı.

 
Hükümet üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna sınırında tampon bölge oluşturulacağını duyurdu.
 

UKRAYNA SINIRINDA TAMPON BÖLGE PLANI

Putin, 'Kadınlar ve çocuklar hedef alınıyor ve öldürülüyor', bu nedenle Kursk ve Bryansk bölgeleri boyunca bir tampon bölge kurulacak. Rus Silahlı Kuvvetleri, bu görevi yerine getirmek için çalışmalara başladı" dedi.
 
Putin, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerindeki durum göz önüne alındığında, yıkılan binaların restore edilip yeniden inşa edilmesi, insanların güvenlik koşullarının elverdiği yerlerdeki köylerine ve yerleşim yerlerine geri dönmelerine yardımcı olmak için çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti.
 
Ayrıca, tüm ulaşım ve diğer altyapıların yeniden düzenlenmesi, sanayi ve tarım işletmelerinin istikrarlı bir şekilde işlemesinin sağlanması, girişimcilerin ve ekiplerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Öte yandan Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Ukrayna ile yeni barış görüşmeleri konusunda "henüz bir anlaşmaya varılmadığı" belirtildi. Kremlin, iki ülkenin yakında Vatikan'da müzakereler yapacağı yönündeki haberleri de yalanladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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