Ateşkes ikilemi büyüyor! Kremlin’den 'İstanbul' açıklaması: "Prensipte anlaştık"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile barışçıl çözüm arayışlarına ilişkin müzakerelerde ilerleme olduğunu ve muhtıra üzerinde dinamik bir şekilde çalışıldığını açıkladı.

Ukrayna ile barış arayışında Rusya’dan gelen çelişkili açıklamalar, ateşkes ikilemini derinleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, mevcut koşullarda ateşkesi gündemden çıkardıklarını duyurmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da prensipte sağlanan uzlaşmayı hatırlatarak barış müzakerelerine dair umut kapısını açık bıraktı.

Lavrov’un "Avrupalılar barış değil, yeniden silahlanma peşinde" ifadeleriyle sert çıkış yapmasından saatler sonra konuşan Peskov, sürecin dinamik şekilde ilerlediğini ve kimsenin müzakereleri geciktirmek istemediğini vurguladı.

"ŞARTLARI DUYURACAĞIZ"

Ateşkese dair şartların ayrı bir belgede tanımlanacağını ifade eden Peskov, bu hususta İstanbul'daki temaslarda karşılıklı mutabakat sağlandığını vurguladı. Yeni müzakere turunun nerede yapılacağına ilişkin kararın henüz alınmadığını belirten Kremlin, Vatikan'dan barışa dair resmi bir öneri gelmediğini de açıkladı.

Peskov ayrıca, "1000’e 1000" formatında Ukrayna ile, "9’a 9" formülüne göre de ABD ile tutuklu değişim görüşmelerinin sürdüğünü, ancak takvim konusunda belirsizlik olduğunu aktardı.

Stratejik istikrar konusuna da değinen Peskov, Moskova ile Washington’un bozulan yasal çerçeveyi yeniden inşa etmesi gerektiğini ifade ederken, Baltık Denizi’ndeki Rus gemilerinin her türlü yöntemle korunacağını, Moskova'nın gerekirse sert tepki verebileceğini vurguladı

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, kısa süre önce yaptığı açıklama, Kremlin’in yaklaşımına kıyasla daha sert bir çizgideydi. Lavrov, ateşkes konusuna ancak müzakerelerin tamamlanmasının ardından bakılabileceğini vurgulayarak, Avrupa’nın barış çağrılarının samimiyetsiz olduğunu ifade etmişti. "Avrupalılar barış değil, yeniden silahlanma peşinde. Ateşkesi bu yüzden istiyorlar" diyen Lavrov, Moskova’nın mevcut koşullarda ateşkesi gündemden tamamen çıkardığını duyurdu.