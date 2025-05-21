Rusya ateşkese noktayı koydu: Savaş devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülen çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık ateşkes olmayacak, sonra göreceğiz" diyerek Batı’ya sert bir mesaj verdi.

Rus-Ermeni (Slav) Üniversitesi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Avrupa ile fiili bir savaş halinde olduğunu belirterek, bu şartlara rağmen müttefiklerine yönelik askeri taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ateşkese ancak müzakerelerin tamamlanmasının ardından bakılabileceğini vurgulayan Lavrov, Avrupa’nın barış çağrılarının samimi olmadığını ifade etti.

"Avrupalılar barış değil, yeniden silahlanma peşinde. Ateşkesi bu yüzden istiyorlar" diyen Lavrov, Moskova’nın mevcut koşullarda ateşkesi gündemden tamamen çıkardığını duyurdu.

Rus Bakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in, "histerik bir şekilde ABD’nin Rusya karşıtı eylemlere katılmasını talep ettiğini" yineledi.

"BATI ÇATIŞMAYI TIRMANDIRIYOR"

Dışişleri Bakanı Lavrov Batı’nın barış çağrılarının samimi olmadığını belirterek, Ukrayna’daki çatışmayı kasten tırmandırdıklarını söyledi. Batılı liderlerin tutarsız yaklaşımını eleştiren Lavrov, örnek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımını gündeme getirdi.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna’da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barış için parametrelerin oluşturulması gerektiği konusunda iki lider mutabakata vardı."

İSTANBUL MÜZAKERELERİNİ HATIRLATTI

Rus Bakan ayrıca, Kremlin’in Rusya ile Ukrayna arasında 1000'e 1000 formatındaki esir değişimine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü, İstanbul’daki müzakerelere dikkatle yaklaşıldığını aktardı.

TÜRKİYE İLE KRİTİK TEMAS YOLDA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un 25-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Görüşmede, Ukrayna krizinde Türkiye’nin üstlendiği arabulucu rol ve ikili ilişkilerin masaya yatırılması bekleniyor.

"AZERBAYCAN'A AİT TOPRAKLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN RUS SİLAHLARI KULLANILDI"

Lavrov, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sürecinde Rus silahlarını kullanarak Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini itiraf etti. Lavrov, Erivan’da yaptığı açıklamada, "Ermenistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra Rus silahlarını kullandı. Ermenistan, resmi olarak hak iddia etmediği Azerbaycan’a ait yedi bölgeyi ele geçirmek için de bu silahları kullandı" dedi.

"KARABAĞ'IN BAĞIMSIZLIĞI HİÇBİR ZAMAN TEKLİF EDİLMEDİ"

Rus Bakan, Ermenistan’daki üst düzey yöneticilerin Karabağ’ın bağımsızlığını tanımayı hiçbir zaman gündeme almadığını belirtti. "Ermenistan bunu hiçbir zaman teklif etmedi. Siyasi irade göstermedi" diyen Lavrov, bu durumun çatışmanın temelinde yatan çelişkilere işaret ettiğini söyledi.

Lavrov, silah kullanımına ilişkin eleştirilere ise şu örnekle cevap verdi:

"Mozambik’in bayrağında kalaşnikof tüfeği var. Silahlarımız dünyanın birçok ülkesinde bulunuyor. Bu, o silahların her zaman bizim siyasi hedeflerimize uygun kullanıldığı anlamına gelmez."

GÜNEY KAFKASYA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Lavrov ayrıca, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye’nin katılımıyla oluşturulan Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Daha önce bakanlar seviyesinde Türkiye ve İran’da toplantılar düzenlendiğini hatırlatarak, bu platformun diyalog ve istikrar için önemli bir araç olduğunu vurguladı.