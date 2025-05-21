Ukrayna'daki askeri eğitim merkezini "İskender" füzesiyle vurdular! 70'den fazla asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesinde yer alan bir askeri eğitim merkezine düzenlediği saldırıda 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası kamuoyu ateşkes ve barış arayışlarını sürdürürken, Rusya’dan Ukrayna’ya yönelik yeni bir saldırı daha geldi. Sumy bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri eğitim kampı, Rusya tarafından kısa menzilli "İskender" balistik füzeleriyle hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şostka çevresinde keşif uçuşları gerçekleştiren Rus askeri birlikleri, Ukrayna 1. Özel Kuvvetler Tugayı’na bağlı bir eğitim kampını tespit etti. Kampın füzelerle vurulması sonucu 70 Ukrayna askeri hayatını kaybetti; aralarında 20 eğitmenin de bulunduğu çok sayıda personelin öldüğü bildirildi. Ayrıca bir mühimmat deposu ve 10 askeri araç da saldırıda imha edildi.

Bakanlık açıklamasında, saldırı sonucunda 20’si eğitmen olmak üzere toplamda 70 askerin hayatını kaybettiği, bir mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizatın da tamamen yok edildiği vurgulandı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, operasyonun "hedefe tam isabetle" gerçekleştirildiğini belirtti.

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Ukrayna Ulusal Muhafızları ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın füze saldırısında 6 askerin öldüğünü, 10’dan fazla askerin de yaralandığını paylaştı. Açıklamada ayrıca, olaydan sorumlu tutulan birliğin komutanının görevden alındığı ve saldırıya ilişkin geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.