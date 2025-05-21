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Rusya'nın gaz kazanı patladı! Stavropol'de olağanüstü hal ilan edildi! Facia büyüyor

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya&#039;nın gaz kazanı patladı! Stavropol&#039;de olağanüstü hal ilan edildi! Facia büyüyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Stavropol kentinde doğalgaz patlaması mahalleyi yerle bir etti! Evler yıkıldı, arabalar küle döndü. Yetkililer bölgeyi kapattı, halk tahliye ediliyor.

Rusya'nın Stavropol bölgesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu çok sayıda bina ve araçta büyük hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlama, çok katlı bir binadaki dairede bulunan gaz kazanının infilak etmesi sonucu meydana geldi. Patlamanın etkisiyle taşıyıcı yapıların zarar gördüğü, çevrede park halindeki 50’den fazla aracın hasar aldığı tespit edildi.

Rusya’da doğalgaz patlaması sonrası olağanüstü hal ilan edildi! Stavropol’de facia büyüyor - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus kolluk kuvvetleri, olayın ardından “mala zarar verme” ve “güvensiz hizmet sunma” suçları kapsamında ceza davası açıldığını duyurdu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, patlamanın şiddetinin binanın yapısal bütünlüğünü tehdit edecek düzeyde olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait ilk görüntüler Rus haber ajansı RIA Novosti tarafından yayımlandı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle binanın dış cephesinde ciddi yıkım meydana geldiği, çevredeki araçların ise tamamen tahrip olduğu görüldü.

Yetkililer, bölgede olağanüstü halin yürürlükte olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

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