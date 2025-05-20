Türkiye yeniden devrede: Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor!

Türkiye ile Rusya arasında diplomasi trafiği hız kazanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 25-27 Mayıs tarihlerinde Moskova’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmeyi duyuran isim, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile barış arayışında yeni bir diplomatik girişime hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada Moskova’nın Kiev'e, gelecekteki bir barış anlaşmasına zemin hazırlayacak bir muhtıra üzerinde çalışmayı önereceğini bildirdi.

Zaharova, "Rusya, Ukrayna tarafıyla temasları sürdürmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ MUTABAKAT HATIRLATILDI

Zaharova, İstanbul'da varılan anlaşma doğrultusunda Ukrayna ile gerçekleştirilen tutuklu değişimi girişiminin Rusya’nın teklifiyle gündeme geldiğini vurguladı.

TÜRKİYE İLE KRİTİK TEMAS YOLDA

Aynı açıklamada Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 25-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini de duyurdu. Görüşmede Türkiye’nin Ukrayna krizindeki arabulucu rolü ve ikili ilişkilerin gündemde olması bekleniyor.

TRUMP BARIŞ MASASINDAN ÇEKİLMEK İSTİYOR MU?

Avrupalı liderler, Ukrayna’daki savaşın çözümü için sürdürülen barış görüşmelerinde ABD’nin varlığını korumak amacıyla acil diplomatik girişimler başlattı.

Pazartesi günü yapılan görüşmede Trump’ın, savaşın taraflarının kendi aralarında anlaşması gerektiğini dile getirmesi, Avrupa başkentlerinde alarm zillerini çaldırdı. Brüksel ve Berlin başta olmak üzere birçok Avrupa başkenti, Washington’la temaslarını sıklaştırdı.

Trump’ın bu tutumu, Ukrayna’da endişeyle karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, "Trump’ın çıkmak istediğini açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DEVREDE"

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğiyle barış arayışlarında önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. Taraflar arasındaki müzakere masalarının kurulmasında etkin bir aracı olarak dikkat çeken Türkiye, süreç boyunca temaslarını kesintisiz şekilde sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i İstanbul'da doğrudan müzakere masasına davet etti. Putin, "İstanbul'da yapılacak doğrudan görüşmeler barış için büyük bir fırsat olacak" dedi. Zelenskiy de bu davete cevap vererek Türkiye'ye geleceğini ve Putin'i orada bekleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da bu süreçte Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, "Erdoğan ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Savaşın sonlanması için İstanbul müzakereleri büyük bir umut" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan siyaset bilimci Hajo Funke, "Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul'dan daha uygun bir yer yok. Türkiye'nin dengeli tutumu, taraflar arasında güven sağlıyor. Trump kaçarken, Türkiye devreye girdi" dedi Geçmişte İstanbul'da sağlanan ateşkes mutabakatları, iki ülke arasındaki en somut ilerleme olarak kayda geçmişti.