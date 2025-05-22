Trump'tan Vatikan'daki ateşkes planına ret!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşa dair Avrupa Birliği liderleri tarafından desteklenen ve Haziran ortasında Vatikan'da görüşülmesi planlanan koşulsuz ateşkes önerisini reddetti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump Avrupa liderlerine, "Vladimir Putin, sahada kazandığını düşünüyor. Bu yüzden çatışmayı bitirmeye hazır değil" dedi.

HAZİRAN'DA VATİKAN'DA YENİ MÜZAKERE TURU

Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun Haziran ayı ortasında Vatikan'da gerçekleşmesi bekleniyordu. Vatikan, taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazırlanırken, Batı’dan gelen koşulsuz ateşkes çağrıları gündemdeki yerini koruyor.

Ancak Trump'ın açıklamaları, bu girişimin başarı şansını ciddi şekilde gölgeledi. Batı'nın umut bağladığı diplomatik çözüm arayışı, ABD Başkanı’nın Putin’e yönelik sert baskılar konusundaki isteksizliği nedeniyle çıkmaza girdi.

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AVRUPA'DAN BASKI, MOSKOVA'DAN ŞARTLI DESTEK

Avrupa liderleri – İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya CDU lideri Friedrich Merz – daha önce Moskova’yı 30 günlük ateşkese zorlamak için “sert yaptırımlar” tehdidinde bulunmuştu. Aynı zamanda, ABD'nin de Rusya’ya ek yaptırımlar getirmesi bekleniyordu.

Moskova ise, müzakereler sonrası ateşkese prensipte açık olduğunu belirtse de bazı şartlarda ısrar ediyor: Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulması ve Kiev’in kontrol ettiği bölgelerdeki zorunlu seferberliğin askıya alınması.

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TRUMP GERİ ADIM ATTI, KİEV HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Trump’ın, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra Avrupa’nın öngördüğü yaptırımlar konusunda adım atmaktan vazgeçtiği bildirildi

Öte yandan sahadaki askeri gelişmelere dikkat çeken yerel haberler, Rus ordusunun "özel askeri operasyon" bölgelerinde çok yönlü ilerlemeler kaydettiğini belirtti.