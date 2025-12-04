Eksi 17 dereceyi gördüler! Kentte camlar buz tuttu, hayat durma noktasına geldi
Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuk hava, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu.
Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.
Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü.
'TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.
Aracının kapı kilidinin donduğunu söyleyen Ufuk Işık, ''Araç içerisinde bırakılan sular tamamen buz tuttu. Kış bu yıl geç gelmesine rağmen soğuklar birden bastırdı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuk hava daha da artmaya başladı'' dedi.
Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.