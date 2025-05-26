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Kremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Kremlin Sarayı'nda saat 19.30'da başlayan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını son erdirme çabaları ele alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

HAKAN FİDAN, PUTİN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Yerel saat ile 19.30'da başlayan görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ile Rusya-Ukrayna savaşını son erdirme çabaları başta olmak üzere, birçok konu ele alındı.
 
Kremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü - 1. Resim

YARIN LAVROV İLE GÖRÜŞECEK

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

Kremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü - 2. Resim

Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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