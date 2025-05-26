Kremlin'de kritik zirve! Hakan Fidan, Putin ile görüştü

İstanbul'da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasında ateşkesin sağlanması başta olmak üzere Türkiye-Rusya arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

HAKAN FİDAN, PUTİN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi. Yerel saat ile 19.30'da başlayan görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ile Rusya-Ukrayna savaşını son erdirme çabaları başta olmak üzere, birçok konu ele alındı.

YARIN LAVROV İLE GÖRÜŞECEK

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşecek olan Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.

Bakan Fidan, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...