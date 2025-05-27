Trump yönetiminden ağır Harvard yaptırımı! Tüm sözleşmeler feshedilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi düşmanlığı ile suçladığı Harvard Üniversitesi'ne karşı ağır yaptırım kararları almaya devam ediyor. Trump yönetimi Harvard Üniversitesi ile olan tüm sözleşmeleri feshedecek yolların bulunması için talimat verdi.

ABD'li üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'ni benzeri görülmemiş bir denetime tabi tutmaya yönelik son girişiminde, ABD hükümetinin Harvard ile kalan tüm mali sözleşmeleri iptal etmeyi planladığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, “Yönetim bugün federal kurumlara bir mektup göndererek Harvard ile yapılan sözleşmeleri ve bunların iptal edilip edilemeyeceğini ya da başka bir yere yönlendirilip yönlendirilemeyeceğini tespit etmelerini isteyecek” dedi.

HARVARD İLE TİCARİ BAĞLAR KOPMA NOKTASINDA

ABD medyası tarafından 100 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen sözleşmelerin sona erdirilmesi, hükümet ile hem ülkenin en eski üniversitesi hem de küresel bir araştırma merkezi olan bir kurum arasındaki ticari bağların kopması anlamına gelecektir.

Beyaz Saray'da güç toplamaya yönelik geniş çaplı bir hamlenin ortasında Trump, Harvard'ı özellikle sert bir şekilde cezalandırmak için seçti.

TRUMP, ÜNİVERSİTEYİ YAHUDİ DÜŞMANLIĞIYLA SUÇLUYOR

Yönetimi, Cambridge, Massachusetts üniversitesini Yahudi karşıtlığına ve yaygın liberal önyargılara izin vermekle suçluyor.

Harvard, kampüsteki siyasi eğilimlerin denetlenmesi ve “Amerikan değerlerine düşman” olduğu düşünülen öğrencilere yasak getirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi olağanüstü tedbire izin verilmesi yönündeki emirleri reddetti.

Son birkaç hafta içinde bu seçkin eğitim yuvası milyarlarca dolarlık federal hibenin dondurulduğunu ve geçtiğimiz Cuma günü bir mahkeme kararıyla durdurulan bir girişimle yabancı öğrencilere ev sahipliği yapma imkanının sona erdirildiğini gördü.

Üniversite, Trump'ın saldırılarının anayasaya aykırı olduğunu ve işleyişini sekteye uğratacağını savunarak karşı koyuyor.

TRUMP'IN 'ANAYASAYA AYKIRI' EYLEMLERİ

Pazartesi günü Trump, kamuoyunda giderek artan bu mücadelede galip geleceğine dair söz verdi.

Bir sosyal medya paylaşımında Harvard'daki yabancı öğrencilerin “radikalleşmiş deliler, baş belaları” içerdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz hafta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard'ın yabancı uyrukluları kayıt altına alma yetkisini iptal ederek binlerce öğrencinin geleceğini ve sağladıkları kazançlı gelir akışını şüpheye düşürdü.

Bakan geçen ay, vize sahiplerinin “yasadışı ve şiddet içeren faaliyetlerine” ilişkin kayıtları teslim etmediği takdirde okuldaki uluslararası öğrencileri engellemekle tehdit etmişti.

Ancak üniversitenin “hükümetin keyfi, kaprisli, hukuksuz ve anayasaya aykırı eylemini durdurmak” için dava açmasının ardından bir yargıç bu kararı hızla askıya aldı.

Mahkeme dosyasına göre perşembe günü bir ihtiyati tedbir duruşması yapılacak.

Harvard Başkanı Alan Garber yaptığı açıklamada, yabancı öğrenci yasağı girişiminin “Harvard'daki binlerce öğrenci ve akademisyenin geleceğini tehlikeye attığını ve ülke genelindeki kolej ve üniversitelerde eğitimlerini sürdürmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gelen sayısız kişi için bir uyarı görevi gördüğünü” söyledi.

Dünyanın dört bir yanından en iyi öğrencileri çeken ve ülkenin kazançlı bilimsel araştırmalarının çoğunu üreten ABD'nin ünlü üniversitelerinin bağımsızlığını baltalamanın yanı sıra Trump, insani yardım ve Amerika'nın Sesi radyo ağı da dahil olmak üzere hükümetin geleneksel yumuşak güç araçlarını ortadan kaldırmaya çalıştı.