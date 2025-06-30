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Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırılıyor
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Almanya, vize başvurularında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sisteme sokulacak yeni uygulamayla beraber, Türkiye gibi Almanya’ya vize başvurusunun yoğun olduğu ülkeleri direkt olarak etkileyecek. Peki, Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvuruları uygulanacak yeni kuralları paylaştı. Yeni getirilecek düzenlemeyle beraber bundan sonra daha fazla vize başvurusunun işleme alınabileceği ve bekleme sürelerinin kısaltılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? Milyonlarca kişi İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırılıyor - 1. Resim

ALMANYA VİZE REDDİNE İTİRAZI KALDIRDI MI?

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle beraber vize reddi alan başvuru sahiplerinin karara karşı idari itiraz hakkı (remonstrasyon) sona ereceğini duyurdu. Buna göre, Almanya vize reddine itirazı kaldırdı. 

Bahsi geçen uygulamada değişikliğe gidilmesindeki sebeplerin; başvuru süreçlerini hızlandırmak, konsolosluk personelinin iş yükünü hafifletmek ve bekleme sürelerini azaltmak olduğu belirtildi.

Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırılıyor - 2. Resim

MEVCUT UYGULAMA NASILDI?

Almanya vize reddi itirazını kaldıracağını duyurmadan önce, vizesi reddedilen kişilere kararın gerekçesini öğrenme ve yazılı olarak itiraz etme hakkı vardı. Bu süreçte başvurular birkaç hafta ya da birkaç ay arasında değerlendiriliyordu. Bazı durumlarda ret kararları gözden geçirildikten sonra vize verilebiliyordu.

Almanya, başvuru sayısındaki ciddi artış yaşanmasını gerekçe göstererek dijitalleşme, merkezileştirme ve genel reformlarla beraber bu yöntemin artık sürdürülemez hale geldiğinin altını çizdi.

Almanya vize reddine itirazı kaldırdı mı? İtiraz hakkı yerine yeni yollar araştırılıyor - 3. Resim

İTİRAZ HAKKI YERİNE YENİ YOLLAR NELER?

Almanya'nın yeni uygulamayı duyurması üzerine vize reddi yaşayan başvuru sahiplerinin yalnızca iki seçeneği bulunmaktadır.

Almanya vize reddine itirazın kaldırılmasıyla beraber kişiler yeniden başvuru yapabilir ya da konuyu yargıya taşıyıp dava açabilir. 

Alman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada remonstrasyon sürecinin yasal bir zorunluluk olmadığı, idari kolaylık olduğunu belirtti.  Ayrıca bu değişikliğin hukuka aykırı olmadığının da altını çizdi.

Yapılan açıklamalarda vize başvurusu reddedilen kişilerin temel haklarının korunmaya devam edileceği de söylendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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