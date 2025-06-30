Almanya’ya gideceklere kötü haber: Vize itiraz hakkı kaldırılıyor!

Alman hükümeti, uzun süreli (D tipi) vizelerde uygulanan itiraz (remonstration) hakkını 1 Temmuz 2025’ten itibaren tamamen kaldırıyor. Artık vize reddi alanlar için ikinci bir şans kalmayacak.

Almanya, uzun süreli (D tipi) vizeler için uygulanan itiraz (remonstration) hakkını 1 Temmuz 2025’ten itibaren tüm dünyada kaldırıyor.

Federal Dışişleri Bakanlığı’nın resmi duyurusuna göre, bugüne kadar vize reddi alan başvuru sahipleri Alman dış temsilciliklerine resmi bir dilekçeyle itiraz ederek kararın yeniden incelenmesini talep edebiliyordu. Yeni uygulamayla bu yol tamamen kapanıyor.

Bundan sonra vizesi reddedilen başvuru sahiplerine iki seçenek kalacak: Ya mahkemeye başvurup yasal süreç başlatmak ya da yeni bir başvuru hazırlayarak süreci baştan tekrarlamak.

İlgili Haber "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türklere kapıyı kapattı iddiası" yalanlandı

"DAHA KATI VE NET BİR SÜREÇ" GELİYOR

Alman makamları, itiraz mekanizmasının yasal olarak zorunlu olmadığını ve “gönüllü” bir idari yol olduğunu vurgulayarak kararın, vize süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getirme amacı taşıdığını savundu.

Ancak uzmanlar, özellikle Türkiye gibi Almanya’ya iş, eğitim veya aile birleşimi için yoğun vize başvurusu yapan ülkelerin vatandaşlarının yeni dönemde daha hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

İŞLEM SÜRELERİ YİNE 3 AYI BULABİLİYOR

Almanya, 27 Haziran 2025’te uzun süreli vize (D vizesi) prosedürüne dair genel koşulları da güncelledi. Buna göre:

AB/AEA/İsviçre vatandaşı olmayan herkes, Almanya’ya 90 günden uzun süreli giriş yapmadan önce vize almak zorunda. Avustralya, Japonya, ABD, Kanada gibi belirli ülkelerin vatandaşları Almanya’ya vizesiz girip orada oturma iznine başvurabiliyor. Türk vatandaşları ise hâlâ Almanya’ya gitmeden vize almak zorunda. İşgücü anlaşması olan vizeler genellikle daha hızlı işliyor. Ancak doğrudan istihdam dışı vizelerde işlemler yabancılar dairesi onayı gerektiriyor ve 3 ay ya da daha fazla sürebiliyor.

SCHENGEN BÖLGESİNDE SERBEST DOLAŞIM AVANTAJI SÜRÜYOR

Öte yandan ulusal (D) vize sahipleri Almanya’ya yerleşmenin yanı sıra, Schengen bölgesinde de 180 gün içinde 90 güne kadar serbest dolaşım hakkını koruyor.

YENİ BAŞVURULARDA DİKKAT!

Uzmanlar, Almanya’daki diplomatik temsilciliklerin, başvuru formlarının yalnızca belirli dillerde ve orijinal formatta kabul ettiğine dikkat çekiyor. Yanlış veya eksik evrak, süreci baştan başlatmak anlamına geliyor.

Almanya’ya uzun süreli vizeyle gitmek isteyen Türk vatandaşlarının, yeni dönemde daha ayrıntılı ve eksiksiz dosya hazırlamaları gerekecek.