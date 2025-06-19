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ABD vizesinde yeni dönem! Bu şartı yerine getirmeyene randevu yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD vizesinde yeni dönem! Bu şartı yerine getirmeyene randevu yok
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan süreci yeniden başlattı. Ancak başvuracak kişilere 'sosyal medya' şartı getirildi. İşte detaylar.

ABD haber sitesi Politico'nun ulaştığı duyuruya göre, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvuruları yeniden açıldı, bununla birlikte başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

Bakanlığın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği duyuruda, "siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini" işaretlemeleri ve "ABD'de bu tür faaliyetlere devam etme olasılıklarını göz önünde bulundurmaları" talimatı verildi.

ABD DÜŞMANI OLUP OLMADIKLARI BELİRLENECEK

Duyuruda, konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında "ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi" olup olmadığının incelenmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini talep etti.

Bakanlığın duyurusunda, başvurularda incelenmesi gerekli alanla ilgili kullanılan “çevrim içi varlık” ifadesi, sosyal medya etkinliğinden daha fazlası olarak tanımlanırken, yasal ve düzenleyici ticari bilgi ile analizlerin küresel sağlayıcısı olarak hizmet veren LexisNexis dahil veri tabanlarındaki bilgileri de içeriyor.

RANDEVU SİSTEMİ DURDURULMUŞTU

POLITICO, mayıs ayında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili "daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar" öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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