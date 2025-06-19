Çocuğunu merdivenden tekmeleyip yuvarlayan cani gözaltında

İstanbul'da bina içerisinde çocuğuna tekme atan cani baba adam büyük tepki çekti. yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme atan Turgay T. isimli şahıs yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı.

İlgili Haber Kilolarca salatalık boş araziye atıldı! Tepki çeken görüntü

GÖZALTINA ALINDI

Olayda merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklandı. Açıklamada ayrıca şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağının altı çizildi.



