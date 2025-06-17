Kilolarca salatalık boş araziye atıldı! Tepki çeken görüntü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kilolarca salatalık boş araziye atıldı. Olayı gören bir vatandaş salatalıkların atılmasına tepki gösterirken, "Bu ne rezilliktir?" dedi.

Bir vatandaş yol kenarındaki boş arazide salatalık yığınına rastladı. Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaş, bu durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olayı görüntüleyen şahıs, yaşanan duruma tepki göstererek, "Yoldan geçerken gördüm, bu ne rezilliktir? Bu millete salatalığı, domatesi, patatesi, ucuzdan vermemek için böyle sokağa, boş arsaya atıyorlar. Burası Kocaeli. Pazarcıların yaptığı bu rezillik nedir? Bu ürünler tarladan kolaylıkla mı toplanıyor? Bunu kim yaptıysa Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.