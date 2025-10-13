Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri nasıl kapatılır? Adım adım 2025 abonelik fesih işlemleri

Abonelik iptali işlemleri geçmişte kurumlara gidilerek yapılırken son yıllarda dijital sistemlerle kolaylaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve yerel idareler tarafından yürütülen düzenlemeler sayesinde artık elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri e-Devlet üzerinden kısa sürede kapatılabiliyor.

ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL KAPATILIR?

Elektrik aboneliği kapatma işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Elektrik Abonelik Fesih Başvurusu” yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Başvuru sırasında hizmet alınan dağıtım şirketi seçilir ve abone numarası girilir. Ardından sayaç okuma tarihi ve tahmini taşınma tarihi belirtilir.

Elektrik dağıtım şirketi, fesih başvurusunu aldıktan sonra son endeks değerini alır ve güvence bedelini (depozito) birkaç gün içinde abonenin hesabına iade eder. Başvurunun tamamlandığına dair bilgilendirme SMS ya da e-posta yoluyla yapılır.

SU ABONELİĞİ NASIL KAPATILIR?

Su aboneliği iptal işlemleri de belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idareleri tarafından yürütülür. Örneğin İstanbul’da İSKİ, Ankara’da ASKİ, İzmir’de İZSU sistemleri üzerinden işlem yapılır. e-Devlet’e giriş yaparak “Su Abonelik Fesih Başvurusu” ekranından işlem başlatılabilir.

Başvuru formunda abone numarası, tesisat adresi ve son sayaç endeksi gibi bilgiler istenir. İptal işlemi tamamlandıktan sonra, varsa güvence bedeli ya da fazla tahsilat, abonenin banka hesabına iade edilir. Fesih işlemi genellikle 2-3 iş günü içinde sonuçlanır.

DOĞALGAZ ABONELİĞİ NASIL KAPATILIR?

Doğalgaz aboneliğini sonlandırmak isteyen kişiler, yine e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.. Kullanıcılar “Doğalgaz Abonelik Fesih Başvurusu” ekranına giderek bağlı oldukları şirketi seçerek abone numarasını, tesisat adresini ve IBAN bilgisini sisteme girer.

İşlem onaylandığında dağıtım şirketi son sayaç okumasını gerçekleştirir ve güvence bedeli iade edilir. Abone, sistem üzerinden işlem durumunu ve iade tutarını takip edebilir. Tahmini 3 iş günü içerisinde fesih işlemi gerçekleştirilir.

ABONELİK KAPATMA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri taşınmadan önce mutlaka kapatılmalıdır. Aboneliği iptal edilmeyen sayaçlarda oluşan tüketim, hala eski kullanıcı adına faturalandırılır. Bu nedenle fesih başvurusu yapılmadan taşınılması, ilerleyen dönemde hukuki sorumluluk doğurabilir. Ayrıca fesih başvurusu sırasında güncel IBAN bilgisinin doğru girilmesi önemlidir. Güvence bedelleri yanlış ya da hatalı IBAN’a iade edilemez.