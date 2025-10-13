Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Umutcan ve Melisa kardeşler vahşice katledilmişti! Katilin cezası belli oldu

Sivas'ta kardeşler Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa (16) Şimşek'i boğazlarını keserek öldüren sanık Hüseyin Sönmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 17 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile karardan memnun olduğunu, davanın peşini bırakmayacağını söyledi.

Sivas'ın Kılavuz Mahallesinde 6 Mayıs tarihinde yaşanan vahşet, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile kardeşi 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmiş, olayın ardından polis ekipleri 25 saatlik kamera kaydını inceleyerek cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'İ (34) Ankara'da yakalamıştı.

SEVENLERİNDEN ŞİMŞEK AİLESİNE DESTEK

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya Şimşek ailesinin avukatı, aile yakınları ve ölen kardeşlerin arkadaşları da katıldı. Ayrıca duruşmayı izleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Şimşek ailesine destek verdi.

Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya yine üzerinde çocuklarının resmi bulunan tişörtle katıldı.

Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez duruşmaya tutuklu olduğu Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Hüseyin Sönmez duruşmada iddiaları reddedip tahliyesini istedi ancak mahkeme tüm delilleri göz önünde bulundurarak cinayeti Sönmez’in işlediğine hükmetti.

Kardeşlerin katiline; çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, yasaklı bıçak bulundurma, ikamette ızrar gibi suçların en üst limitlerinden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

KARAR MUTLU ETTİ

Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete teşekkür ederek, "İstediğimi verdiler ve herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. En ağır cezayı verdiler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu işin arkasında kim varsa bulmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

