Koray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyor

Koray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyor

- Güncelleme:
Koray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyor
İstanbul, Esenyurt, Ölüm, Şüpheli Ölüm, Otopsi, Soruşturma, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 25 yaşındaki mühendis Koray Can Karayün, evinde ölü bulundu. Ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçerken, Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği mezunu ve aslen Ordu Aybastılı olan Karayün'ün ölüm nedeni araştırılıyor.

Mühendis Koray Can Karayün (E-25) İstanbul Esenyurt’taki evinde ölü bulunması sosyal medyada yankı uyandırdı.

Aybastı Fen Lisesi mezunu ve Samsun Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nü mezun olduğu bilgisi paylaşılan 25 yaşındaki Koray Can Karayün, İstanbul Esenyurt’taki evinde hayatını yitirmesi üzerine ölüm sebebi merak konusu oldu.

Koray Can Karayün neden öldü? Soruşturma devam ediyor - 1. Resim

KORAY CAN KARAYÜN NEDEN ÖLDÜ?

Koray Can Karayün'ün ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bulunan Koray Can Karayün’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor. 

Koray Can Karayün'ün, Kabataş'ın Eceli Mahallesi'nden İlhami Karayün ve Aybastı'nın Toygar Mahallesi'nden Ayşe Akyürek'in oğlu olduğu öğrenildi.

