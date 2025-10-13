Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bir sonraki Kabine toplantısı tarihi ve saati gündemde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı’nın tarihi ve saati, kamuoyunun yakın takibinde. Son toplantı 29 Eylül 2025 tarihinde yapılmıştı. Normal takvime göre yeni toplantının bu hafta yapılması bekleniyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü için Kabine Toplantısı planlanmadı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, bu hafta herhangi bir toplantı gerçekleştirilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Mısır'da Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın imza töreni ve Barış Zirvesi'ne katılacak.

Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Beştepe’de yapılıyor. 29 Eylül’de gerçekleştirilen son toplantının ardından bir sonraki toplantının tarihi, Cumhurbaşkanlığı takvimine göre belirlenecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantıları genellikle saat 15.00 civarında başlıyor ve toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yapıyor.

Son toplantı 29 Eylül 2025 tarihinde Beştepe’de yapılmıştı. Yeni Kabine Toplantısı tarihi henüz duyurulmadı ancak 13 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle toplantı gerçekleşmeyecek.

KABİNE TOPLANTISI KAÇ HAFTADA BİR YAPILIYOR?

Kabine Toplantıları normal şartlarda iki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenleniyor.