Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında: Windows 11'e nasıl geçilir?

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için desteğin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı. Bu tarihten sonra Windows 10 bilgisayarlar çalışmaya devam edecek ancak artık güvenlik güncelleştirmeleri almayacak. Dünya genelinde yüz milyonlarca bilgisayar kullanıcısı bu durumdan etkilenecek. Uzmanlar, güvenlik güncellemelerinin durmasıyla birlikte cihazların siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

1,4 MİLYAR CİHAZ ETKİLENECEK

Dünyanın en yaygın işletim sistemi olan Windows, 1,4 milyardan fazla cihazda kullanılıyor. Statcounter verilerine göre, Temmuz 2025 itibarıyla bilgisayarların yaklaşık yüzde 43’ü halen Windows 10 ile çalışıyor.

ABD’li tüketici kuruluşu PIRG’in kıdemli direktörü Nathan Proctor, desteğin sona ermesinin “hem tüketiciler hem de çevre açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” belirtti.

Eylül ayında yapılan bir ankete göre kullanıcıların dörtte biri desteğin bitmesine rağmen Windows 10 kullanmaya devam etmeyi planlıyor. Yaklaşık her yedi kişiden biri ise yeni bilgisayar almayı düşünüyor.

MİCROSOFT'TAN İKİ SEÇENEK...

Microsoft, kullanıcılarına iki seçenek sunuyor:

Windows 11’e ücretsiz yükseltme,

Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına kayıt.

Windows 11’e geçiş, cihaz ayarlarının “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden yapılabiliyor. Ancak tüm bilgisayarlar yeni işletim sistemiyle uyumlu değil. Windows 11 için TPM 2.0 çipi gibi teknik gereksinimlerin karşılanması gerekiyor.

TEMEL GÜVENLİK İÇİN 1 YIL DESTEK VERECEK

Uygun olmayan cihazlar için Microsoft, Ekim 2026’ya kadar temel güvenlik güncellemelerini sağlayacak ESU programını devreye alıyor. Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki kullanıcılar bu programa ücretsiz katılabilecek. Diğer bölgelerde ise kayıt için yaklaşık 30 dolar veya 1.000 Microsoft Rewards puanı gerekiyor. Kurumsal kullanıcılar için bu bedel, cihaz başına 60 dolar civarında olacak.

2015 YILINDAN BERİ KULLANILIYORDU

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10, bugüne kadar birçok güvenlik ve performans güncellemesi aldı. Ancak 14 Ekim 2025’ten itibaren özellik ve güvenlik yamaları duracak.

Microsoft, kullanıcılarına Windows 11’e geçişi öneriyor. Şirket, Windows 11’in daha güvenli, hızlı ve modern bir deneyim sunduğunu vurguluyor. Ancak bazı eski bilgisayarlar bu sistemi çalıştıramayacak.

GÜNCELLEME YAPMAMANIN RİSKLERİ

Destek sona erdikten sonra Windows 10 bilgisayarlar, virüs ve kötü amaçlı yazılımlar gibi tehditlere karşı korumasız kalacak. Bu yüzden yazılım uzmanları, özellikle internet bağlantısı olan cihazlarda saldırı riskinin hızla artacağı uyarısında bulunuyor. Microsoft, bu süreçte kullanıcıların ya Windows 11’e geçmesini ya da en azından ESU programına kaydolmasını tavsiye ediyor.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA

Microsoft’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: