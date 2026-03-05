Hatay'da sosyal medyada paylaşmak için trafikte akrobatik hareketler yapan sürücü T.E.B.'ye 46 bin TL ceza kesildi. Şahsın ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilirken, motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İskenderun-Payas yolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlinin o anlarını arkasından seyreden arkadaşları sosyal medyada paylaşmak için görüntüledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Trafiği hiçe sayan ve sosyal medya uğruna görüntü çeken şahısların o anlarıysa trafikte ilerleyen vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerin paylaşılması üzerine motosiklet sürücüsünün T.E.B. olduğu tespit edildi.

Paylaşım için trafiği tehlikeye attı! Hem parasından, hem motorundan oldu

YAPTIĞI PAHALIYA PATLADI

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye; 46 bin TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

