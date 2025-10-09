Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Microsoft'ta küresel çöküş! Teams, Outlook, Office 365...

Microsoft’a ait Teams, Office 365 ve Outlook gibi uygulamalarda öğleden sonra geniş çaplı bir erişim kesintisi yaşandı. Downdetector’a göre, arıza dünya genelinde on binlerce kullanıcıyı etkiledi.

Microsoft’a ait Teams, Office 365 ve Outlook gibi uygulamalarda Perşembe günü öğleden sonra geniş çaplı bir erişim kesintisi yaşandı.

Kullanıcı raporlarına dayanan kesinti izleme platformu Downdetector’a göre, arıza dünya genelinde on binlerce kullanıcıyı etkiledi. Microsoft, kesintiyi sosyal medya hesabından da doğruladı.

MICROSOFT SUNUCULARINDA KRİZ

Verilere göre, 10 binden fazla kullanıcı Microsoft Teams, 13 binden fazla kullanıcı Microsoft Office 365 ve 8 binden fazla kullanıcı Microsoft Outlook ile ilgili erişim sorunu bildirdi. Şirketin oyun platformu Xbox 360 ve yapay zekâ hizmeti Azure’da da benzer sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Microsoft, sosyal medya platformu X’teki Microsoft 365 Durum hesabından yaptığı açıklamada, “Microsoft 365 hizmetlerine erişimle ilgili gelen raporları araştırıyoruz. Daha fazla bilgi, Microsoft 365 yönetici merkezi Hizmet Sağlığı Paneli (MO1169016) üzerinden takip edilebilir.” ifadelerini kullandı.

Şirket, paylaşımına ek olarak yaptığı ikinci açıklamada ise, “Çeşitli Microsoft 365 hizmetlerine ve yönetici merkezine erişimle ilgili sorunların farkındayız. Trafiği sağlıklı altyapılara yönlendirmek için çalışmalar sürüyor.” bilgisini paylaştı.

