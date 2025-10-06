NASA tarih verdi: Yılın en güzel meteor yağmuru yaklaşıyor!

Dünya, önümüzdeki haftalarda etkileyici bir gök olayına tanıklık edecek. NASA’nın “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak tanımladığı Orionid meteor yağmuru, Ekim ayı boyunca dünyanın birçok noktasından izlenebilecek.

ZİRVE NOKTASI 22 EKİM GECESİ

NASA verilerine göre, meteor yağmuru 2 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Ancak en yoğun etkinlik, 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatlerinde yaşanacak. Bu dönemde gökyüzünde saatte 20’ye kadar meteorun görünmesi bekleniyor.

KAYNAĞI: HALLEY KUYRUKLUYILDIZI

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyrukluyıldızı’ndan kopan parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşuyor. Dünya, her yıl bu kuyrukluyıldızın ardında bıraktığı enkaz yığınının içinden geçiyor. Parçacıklar saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla atmosfere girerek, havayla sürtünme sonucu yanıyor ve gökyüzünde ışık çizgileri oluşturuyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN GÖKYÜZÜ ŞOVU

Atmosfere giren bu küçük parçalar, birkaç saniye hatta bazen birkaç dakika boyunca süren parlak izler bırakıyor. Orionidler, Halley Kuyrukluyıldızı’ndan kopan ve Dünya’dan gözlemlenebilen iki meteor yağmurundan biri olarak biliniyor. Diğeri ise Mayıs ayında görülen Eta Aquariids meteor yağmuru.

EN İYİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir ekipmana ihtiyaç yok. Karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bir bölgeye gitmek yeterli. NASA, şehir ışıklarından ve sokak lambalarından uzak, açık bir alan seçilmesini tavsiye ediyor. Gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 30 dakikalık bir bekleme süresi öneriliyor.

GÖKYÜZÜNE NEREYE BAKMALI?

Kuzey yarımkürede yaşayanlar güneydoğuya, güney yarımkürede olanlar ise kuzeydoğuya doğru bakarak bu gök olayını izleyebilir. Havanın açık ve bulutsuz olduğu bir gece, Orionid meteor yağmuru çıplak gözle net bir şekilde görülebilecek. Gökyüzü meraklıları için bu, yılın en büyüleyici doğa gösterilerinden biri olmaya aday.