Dev "2024 YR4" asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük

Dev "2024 YR4" asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dev &quot;2024 YR4&quot; asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"2024 YR4" asteroidinin, 2032'de Ay'a çarpma olasılığı yüzde 4 olarak hesaplandı. Böyle bir çarpışmanın Dünya'da meteor yağmurlarına yol açacağı tahmin edilirken, NASA'dan bilim insanları asteroidi durdurmak için nükleer müdahale seçeneğini düşünmeye başladı. Yaklaşık 1 megatonluk bir nükleer patlama ile asteroitin parçalanabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu seçeneğin hayata geçmesi için teknik hazırlıkların ve uluslararası onayın birkaç yıl içinde tamamlanması gerektiğini ifade etti.

2024 yılında keşfedilen ve Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3 olarak hesaplandığı "2024 YR4" adlı asteroit, bu kez Ay için bir tehdit oluşturmaya başladı. Yapılan son çalışmalara göre asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin ortadan kalktığı saptanırken aynı çalışmalar asteroidin Aralık 2032'de Ay’a çarpma olasılığını yüzde 4 olarak belirledi.

AY'A ÇARPMA OLASILIĞIN ANLAMI VE BELİRSİZLİKLER

NASA'dan bilim insanları, olasılıkların hâlâ düşük olduğunu vurgularken yörünge hesapları ve belirsizlikler nedeniyle birkaç yıl içinde daha kesin sonuçlar alınacak. Öte yandan bu belirsizlikler, planlama ve harekete geçme zamanlamasını belirlemede kritik öneme sahip.

Dev "2024 YR4" asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük - 1. Resim

ASTEROİT AY'A ÇARPARSA DÜNYA'YA ETKİSİ NE OLUR?

Eğer büyük bir asteroit Ay’a çarparsa, çok geniş bir enkaz alanı oluşabilir. Dünya’ya ulaşan mikrometeoroid akışı birkaç gün boyunca normal arka plan seviyesinin 1.000 katına kadar çıkabilir. Bu durum güçlü bir meteor gösterisi anlamına gelebilirken, Dünya yörüngesindeki uydular, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) benzeri istasyonlar ve yörüngesel altyapı için de riskler barındırıyor.

MÜDAHALE SEÇENEKLERİ: SAPTIRMA VEYA YOK ETME

Bilim insanları, "2024 YR4" için temelde iki pratik müdahale seçeneği üzerinde duruyor: Asteroidi yörüngesinden saptırmak ya da onu parçalamak/yok etmek. Bilim insanlarının genel tercihi mümkünse asteroidi hafifçe saptırarak hem Ay’ı hem Dünya’yı ıskalamayı sağlamak.

SAPTIRMA PLANLARININ ZORLUĞU: KÜTLE BELİRSİZLİĞİ

Saptırma girişimleri için asteroidin kütlesini doğru bilmek gerekiyor. Çapı için yaklaşık 60 metre (±%10) tahmini mevcut olsa da yoğunluk bilinmediğinden kütle tahminleri 51 milyon kilogram ile 711 milyon kilogram arasında değişiyor. Bu geniş aralık, gereken enerjiyi ve görev tasarımını doğrudan etkilerken; yanlış kütle tahmini yörüngede istenmeyen değişikliklere de yol açabilir.

Dev "2024 YR4" asteroidi için nükleer seçenek masada! Durdurulmazsa Dünya için tehlike büyük - 2. Resim

NÜKLEER SEÇENEK MASADA

Bilim insanları, asteroidi yok etmek için iki yöntem üzerinde duruyor. Bunlardan kinetik yöntem, büyük bir çarpıcıyla objeyi küçük parçalara ayırmayı hedefliyor. Diğer ve daha tartışmalı seçenek ise nükleer patlama. 1 megatonluk bir patlama "2024 YR4"ü parçalamak için yeterli olabilir, fakat bu hem teknik hem de siyasi açıdan hassas bir karar olarak ön plana çıkıyor.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE ONAY ÇIKMALI

Uzmanlar, asteroit için parçalama (kinetik müdahale) veya nükleer müdahale düşünülmesi halinde, hem teknik hazırlık hem de uluslararası onay süreçlerinin birkaç yıl içinde ele alınmak zorunda olduğunu ifade etti.

