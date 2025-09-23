Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya'yı karanlığa gömecek fırtına mı geliyor? NASA ve NOAA ortak görev için hazır

Dünya’yı karanlığa gömecek fırtına mı geliyor? NASA ve NOAA ortak görev için hazır

Dünya’yı karanlığa gömecek fırtına mı geliyor? NASA ve NOAA ortak görev için hazır
Güneş’te art arda patlamalar yaşanırken, yıkıcı bir güneş fırtınasının Dünya’yı iletişimden enerjiye kadar felç edebileceği uyarıları arttı. Bu tehdit karşısında NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), SpaceX Falcon 9 ile üç uyduyu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), güneşi incelemek ve yıkıcı güneş fırtınalarına karşı Dünya’yı korumak için ortak bir görev başlatıyor.

Dünya’yı karanlığa gömecek fırtına mı geliyor? NASA ve NOAA ortak görev için hazır - 1. Resim

SPACEX FALCON 9 ÜÇ UYDU TAŞIYACAK

Göreve SpaceX Falcon 9 roketi eşlik edecek. Roket, güneş aktivitesini ve bunun Dünya üzerindeki etkilerini izlemek üzere tasarlanan üç uzay aracını NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatacak.

'GÜNEŞİ ANLAMAK ACİL BİR İHTİYAÇ'

NASA’nın bilim şefi Nicky Fox, ABC News’e yaptığı açıklamada “Güneşin bizim için ne yaptığını gerçekten anlamamız son derece acil” dedi. Fox, NASA’nın astronotların güvenliğine odaklanacağını, NOAA’nın ise sivil kullanım için tahmin hizmetlerini yöneteceğini söyledi.

Dünya’yı karanlığa gömecek fırtına mı geliyor? NASA ve NOAA ortak görev için hazır - 2. Resim

ÜÇ UYDU, TEK HEDEF

Fırlatılacak yük şunlardan oluşuyor:

SWFO-L1: NOAA’nın uzay havası izlemeye adanmış ilk gözlemevi.

Carruthers Geocorona Gözlemevi: Dünya’nın en dış atmosfer tabakasını inceleyecek.

IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe): Güneş parçacıklarını ölçecek, heliosferik sınırı haritalandıracak.

Üç uydu da Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil uzaklıktaki L1 noktasında görev yapacak ve güneş koşullarını sürekli izleyecek.

GPS'TEN TARIMA KADAR ETKİ

Fox, güneş fırtınalarının GPS’in doğruluğunu bozabileceğini, havacılık, enerji şebekeleri, madencilik ve hassas tarımı etkileyebileceğini söyledi. Güneş fırtınası izlemesini “kasırga tahminine” benzeten Fox, “Üç uydu birlikte Güneş’in sadece Dünya’yı değil, tüm güneş sistemini nasıl etkilediğini gösterecek” dedi.

