Güneş'te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek

Bilim insanları, Haziran ayından bu yana Güneş’te görülen en güçlü patlamanın 25 Ağustos sabahı gerçekleştiğini duyurdu.

25 Ağustos sabahı Güneş’te M4.6 seviyesinde güçlü bir patlama meydana geldi. Haziran ayından bu yana kaydedilen en büyük patlama olarak kayıtlara geçti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü’ne göre, plazma dalgaları Dünya’ya yönelmiş durumda. İlk etkilerin 25 Ağustos akşamı, asıl etkinin ise 26 Ağustos’un ikinci yarısında hissedilmesi bekleniyor.

ETKİSİ YOLDA

IKI Güneş Astronomi Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamada, “Son derece büyük plazma emisyonları bugünden itibaren Dünya'nın kenarlarına ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

OLAĞANÜSTÜ AKTİVİTE UYARISI

Gözlemlere göre, Güneş’te olağanüstü güçlü aktiviteler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yine M sınıfı, 50 dakika süren başka bir patlama yaşanmıştı. Bilim insanları, aktif bölgelerde hâlâ yüksek miktarda enerji bulunduğunu ve yeni patlamaların muhtemel olduğunu iletti.

MANYETİK FIRTINA RİSKİ

Güneş patlamaları, X-ışını radyasyon seviyelerine göre A, B, C, M ve X sınıflarına ayrılmakta.

Her seviye bir öncekine göre 10 kat daha güçlü kabul ediliyor. M sınıfı patlamalar, genellikle plazma salınımıyla birlikte gelir ve Dünya’da manyetik fırtınalara neden olabilir.

Patlamanın tam etkileri önümüzdeki saatlerde daha net ortaya çıkacak. Bilim insanları, uydu iletişimi, GPS sistemleri ve elektrik şebekelerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.