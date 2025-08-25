Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güneş'te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek

Güneş'te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Güneş&#039;te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güneş’te son iki ayın en güçlü patlaması gerçekleşti. Bilim insanları, M4.6 seviyesindeki patlamanın Türkiye dahil birçok ülkeyi doğrudan etkileyeceğini duyurdu.

Bilim insanları, Haziran ayından bu yana Güneş’te görülen en güçlü patlamanın 25 Ağustos sabahı gerçekleştiğini duyurdu.

25 Ağustos sabahı Güneş’te M4.6 seviyesinde güçlü bir patlama meydana geldi. Haziran ayından bu yana kaydedilen en büyük patlama olarak kayıtlara geçti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü’ne göre, plazma dalgaları Dünya’ya yönelmiş durumda. İlk etkilerin 25 Ağustos akşamı, asıl etkinin ise 26 Ağustos’un ikinci yarısında hissedilmesi bekleniyor.

ETKİSİ YOLDA

IKI Güneş Astronomi Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamada, “Son derece büyük plazma emisyonları bugünden itibaren Dünya'nın kenarlarına ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

OLAĞANÜSTÜ AKTİVİTE UYARISI

Gözlemlere göre, Güneş’te olağanüstü güçlü aktiviteler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yine M sınıfı, 50 dakika süren başka bir patlama yaşanmıştı. Bilim insanları, aktif bölgelerde hâlâ yüksek miktarda enerji bulunduğunu ve yeni patlamaların muhtemel olduğunu iletti.

MANYETİK FIRTINA RİSKİ

Güneş patlamaları, X-ışını radyasyon seviyelerine göre A, B, C, M ve X sınıflarına ayrılmakta.

Her seviye bir öncekine göre 10 kat daha güçlü kabul ediliyor. M sınıfı patlamalar, genellikle plazma salınımıyla birlikte gelir ve Dünya’da manyetik fırtınalara neden olabilir.

Patlamanın tam etkileri önümüzdeki saatlerde daha net ortaya çıkacak. Bilim insanları, uydu iletişimi, GPS sistemleri ve elektrik şebekelerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Dış Haberler

Konya'da korkunç infaz! Amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldüProf. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahte dişçi skandalı! Yapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı: Yüzlerce hasta kabusu yaşadı - DünyaYapıştırıcıyla sahte kaplama yaptıOrtadoğu’da yeniden savaş hazırlığı mı? ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolarlık silah onayı! - DünyaABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolarlık silah onayı!İçinden adeta altın fışkırıyor! Özbekistan’daki maden sahası rekor fiyata alıcı buldu - DünyaAdeta altın fışkırıyor! Ünlü maden sahası rekor fiyata satıldıİsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3’ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti - Dünya3’ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybettiAvrupa’da uçuş güvenliği tehlikede! GPS sinyalleri kayboluyor - DünyaRusya NATO’ya sinyal savaşı başlattı!İsrail kabinesinde 'Gazze' çatlağı! Genelkurmay Başkanı Zamir ile Netanyahu birbirine girdi! "Masada rehine anlaşması var" - Dünyaİsrail kabinesinde 'Gazze' çatlağı!
Sonraki Haber Yükleniyor...