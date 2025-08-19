Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda

Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Bilim insanları, Güneş'te oluşan dev bir delikten fırlayan yüksek hızlı güneş rüzgarlarının Dünya’yı vuracağını açıkladı.

Bilim insanlarının tahminlerine göre 20 Ağustos'ta, Dünya jeomanyetik bir fırtınaya maruz kalacak.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, fırtına Türkiye saatiyle 18.00 civarında başlayabilir.

İddialara göre fırtınanın şiddeti G1.0 seviyesinde olacak.

Güneş aktivitesi, 2025 yılına girerken dikkat çekici bir şekilde artmış durumda. 3 Ocak’ta da güçlü bir patlama yaşanmış, bu olay Dünya’da radyo sinyallerinde kısa süreli kesintilere yol açmıştı. 

Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda - 1. Resim

GÜNEŞ'TE DEV BİR DELİK AÇILDI

Uzmanlara göre fırtınanın kaynağı, Güneş'te oluşan yaklaşık yarım milyon kilometre büyüklüğündeki dev koronal delik.

Bu delikten çıkan yüksek hızlı güneş rüzgarları, Dünya’ya doğru yönelmiş durumda. Güneş rüzgarı hızının 300 km/s'den 900 km/s’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Rus kaynaklara göre fırtına Salı sabahı saat 07.00'de başlayarak öğle saatlerine kadar etkili olacak ve 5 şiddetinde değerlendirilen güçlü bir manyetik darbe bekleniyor.

Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda - 2. Resim

AURORALAR GÖRÜLEBİLİR

Bilim insanları, fırtınanın Kuzey Yarımküre’nin yüksek enlemlerinde aurora borealis (kutup ışıkları) görülmesine yol açabileceğini açıkladı. 

SAĞLIK UYARISI YAPILDI

Doktorlar, manyetik fırtınaların kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzun süreli manyetik fırtınalar, özellikle kronik hastalıkları olan bireylerde baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon dengesizlikleri ve sinirlilik gibi belirtiler ortaya çıkarabiliyor.

Uzmanlar, bu günlerde stresten uzak durulmasını, kafeinden kaçınılmasını, bol su tüketilmesini ve uyku düzenine dikkat edilmesini önerdi.

AKTİVİTE 22 AĞUSTOS'A KADAR SÜREBİLİR

Jeomanyetik fırtınanın 22 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

Görenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar!Sadece kilo yapmıyor, metabolizma da bozuluyor! Gece yemek yemenin 3 zararı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de tüyler ürperten olay! Uyumak istemeyen çocuğu sıkıştırıp yorganla boğdu - DünyaUyumak istemeyen çocuğu sıkıştırıp yorganla boğduTrump yeniden Zelenskiy’e yüklendi! "Putin’e verilen bir söz vardı" - DünyaTrump'tan flaş sözler! 'Çok fazla toprak alacaklar'Kaçak petrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar var - DünyaPetrol kuyusunda facia! Ölü ve yaralılar varGörenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar! - DünyaBu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar!Kazakistan'da irtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü var - Dünyaİrtifa kaybeden uçak yere çakıldı! Çok sayıda ölü varFinlandiya'da parlamento binasında şüpheli ölüm! Yetkililer harekete geçti - DünyaMilletvekilinin sır ölümü! Yetkililer harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...