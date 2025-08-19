Güneş’te açılan delik Türkiye’yi de vuracak! Manyetik fırtına kapıda

Bilim insanlarının tahminlerine göre 20 Ağustos'ta, Dünya jeomanyetik bir fırtınaya maruz kalacak.

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, fırtına Türkiye saatiyle 18.00 civarında başlayabilir.

İlgili Haber Çarpma oranı yükseldi: Dünya risk altında! "Güneş sistemi karışacak"

İddialara göre fırtınanın şiddeti G1.0 seviyesinde olacak.

Güneş aktivitesi, 2025 yılına girerken dikkat çekici bir şekilde artmış durumda. 3 Ocak’ta da güçlü bir patlama yaşanmış, bu olay Dünya’da radyo sinyallerinde kısa süreli kesintilere yol açmıştı.

GÜNEŞ'TE DEV BİR DELİK AÇILDI

Uzmanlara göre fırtınanın kaynağı, Güneş'te oluşan yaklaşık yarım milyon kilometre büyüklüğündeki dev koronal delik.

Bu delikten çıkan yüksek hızlı güneş rüzgarları, Dünya’ya doğru yönelmiş durumda. Güneş rüzgarı hızının 300 km/s'den 900 km/s’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Rus kaynaklara göre fırtına Salı sabahı saat 07.00'de başlayarak öğle saatlerine kadar etkili olacak ve 5 şiddetinde değerlendirilen güçlü bir manyetik darbe bekleniyor.

AURORALAR GÖRÜLEBİLİR

Bilim insanları, fırtınanın Kuzey Yarımküre’nin yüksek enlemlerinde aurora borealis (kutup ışıkları) görülmesine yol açabileceğini açıkladı.

SAĞLIK UYARISI YAPILDI

Doktorlar, manyetik fırtınaların kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzun süreli manyetik fırtınalar, özellikle kronik hastalıkları olan bireylerde baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon dengesizlikleri ve sinirlilik gibi belirtiler ortaya çıkarabiliyor.

Uzmanlar, bu günlerde stresten uzak durulmasını, kafeinden kaçınılmasını, bol su tüketilmesini ve uyku düzenine dikkat edilmesini önerdi.

AKTİVİTE 22 AĞUSTOS'A KADAR SÜREBİLİR

Jeomanyetik fırtınanın 22 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.